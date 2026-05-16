Rojin Kabaiş’in Babasından Rektör ve '15 Dakikalık Kayıp Görüntü' İddiası

Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi'ne kayıt yaptırdığı ilk hafta ortadan kaybolan ve 18 gün sonra Van Gölü kıyısında cansız bedeni bulunan Rojin Kabaiş’in ölümü üzerindeki esrar perdesi aralanıyor.

Faili meçhul kadın cinayetlerini ve ailelerin adalet arayışını konu alan, yönetmenliğini Gökhan Çetin’in üstlendiği "Kırık Terazi" belgeseli, Maltepe Türkan Saylan Kültür Merkezi'nde izleyiciyle buluştu. Gösterime, ilk günden beri kızının intihar etmediğini savunan baba Nizamettin Kabaiş ve kız kardeşi de katıldı.

Acılı baba Kabaiş, gösterim sonrasında dosyayı sarsacak yeni iddiaları ve çelişkileri kamuoyuyla paylaştı.

'GÜVENLİK AMİRİ 15 DAKİKALIK GÖRÜNTÜYÜ SİLDİ'

T24'ten Candan Yıldız'ın haberine göre, kızının davasının peşini bırakmayan Nizamettin Kabaiş, üniversite yönetimini ve güvenlik zafiyetlerini hedef aldı. Kendisine bir emniyet yetkilisi tarafından bilgi verildiğini söyleyen baba Kabaiş, şu iddialarda bulundu:

"Son zamanlarda Van Valisi ile rektörün arası bozulmuş. Bunu bana bir polis müdürü söyledi. Rektör artık yalnız kalmış. O rektörde çok sıkıntı var. Üniversitenin güvenlik amiri, olay gününe ait 15 dakikalık bir kamera görüntüsünü silmiş. Kızımın başına ne geldiğini öğrenmek benim öz hakkımdır!"

2 BİN 500 KİŞİLİK DNA TARAMASI

Rojin Kabaiş'in göğüs ve genital bölgesinde iki farklı erkeğe ait DNA örneklerinin tespit edilmesinin ardından soruşturma derinleştirildi. Van Barosu avukatlarından alınan bilgiye göre, bugüne kadar şüpheli sıfatıyla 400’e yakın kişiden DNA örneği alındı. Soruşturma kapsamında toplamda 2 bin 500 kişiyi kapsayacak dev bir DNA taramasının yapılacağı öğrenildi. Baba Nizamettin Kabaiş, daha önce de bu DNA örnekleri doğrultusunda rektörün yeğenlerini işaret etmişti.

HER GECE SAAT 3’E KADAR ADALET NÖBETİ

Ömrünü cami minaresi inşaatlarında taş taşıyarak geçiren acılı baba, iki yıldır her gece saat 3’e kadar uyumadığını, sürekli çelişkileri düşünüp savcıya sorulacak soruları not aldığını anlattı. Kızının adını ve fotoğrafını unutturmamak için cebinde sürekli stickerlar taşıdığını belirten Kabaiş, Silvan'dan Tatvan'a kadar gittiği her direkte, boş bulduğu her duvarda kızının hakkını arıyor.

Kaynak: T24