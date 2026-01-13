Rojin Kabaiş'in Babası, Adalet Bakanı Tunç'la Görüştü! Neler Konuşuldu?

Rojin Kabaiş’in babası Nizamettin Kabaiş: Adalet Bakanı Yılmaz Tunç'la görüştü. Kabaiş, "Görüşme olumlu geçti. İnşallah, Allah’ın izniyle en yakın zamanda her şey çözülecek" dedi.

Son Güncelleme:
Rojin Kabaiş'in Babası, Adalet Bakanı Tunç'la Görüştü! Neler Konuşuldu?
A+ Yazı Boyutunu Büyüt A- Yazı Boyutunu Küçült

Van’da hayatını kaybeden üniversite öğrencisi Rojin Kabaiş’in babası ve amcası, Adalet Bakanı Yılmaz Tunç'la bir araya geldi. Rojin Kabaiş'in babası Nizamettin Kabaiş, görüşme sonunda yaptığı açıklamada "Görüşme olumlu geçti. İnşallah, Allah’ın izniyle en yakın zamanda her şey çözülecek" dedi.

'HER ADIMI ATACAĞIZ'

Sosyal medya üzerinden ziyareti duyuran Bakan Tunç da aileyle acıyı paylaştıklarını ve soruşturmanın her aşamasının titizlikle yürütüldüğünü açıkladı. Tunç, "Uzmanlık gerektiren her inceleme gecikmeksizin yapılmakta, tüm kurumlarla koordinasyon içinde sürecin her aşaması hassasiyetle yürütülmektedir. Acılı ailemizin yanında olacağız. Gerçeğin ortaya çıkarılması ve adaletin sağlanması için gereken her adımı atmaya devam edeceğiz" ifadelerini kullandı.

Rojin Kabaiş'in Babası, Adalet Bakanı Tunç'la Görüştü! Neler Konuşuldu? - Resim : 1

AVUKAT İLHAN: VERİMLİ GÖRÜŞMEYDİ

Rojin Kabaiş’in ailesinin avukatı İrem İlhan da görüşmeye ilişkin şunları dedi: "Dosyanın bu zamana kadar kat edilmiş kısmını ve bundan sonraki kısmında ne yapabilirizi konuştuk. Verimli bir görüşmeydi. DNA’ların bulunduğu bölgeler bakımından dosyanın genişletilmesi, dosyanın ceza kanunu bağlamında cinsel saldırı kapsamında genişletilmesini, ATK görevlilerinin daha iyi rapor hazırlaması yönünde taleplerimizi Bakanlığa ilettik. Bakanlığın da bu konuda bize dönüşü çok olumlu oldu. Dosyanın takipçisi olacaklarını, tüm önerilerimizi değerlendireceklerini bizzat Bakanımız iletti."

Rojin Kabaiş Dosyasında Yeni İddia: 'Kayıpken Suda Değilmiş' Baba Nizamettin Kabaiş, Bakan Tunç ile GörüşecekRojin Kabaiş Dosyasında Yeni İddia: 'Kayıpken Suda Değilmiş' Baba Nizamettin Kabaiş, Bakan Tunç ile GörüşecekGüncel

Bakan Tunç’tan ‘Rojin Kabaiş’ AçıklamasıBakan Tunç’tan ‘Rojin Kabaiş’ AçıklamasıGüncel

Rojin Kabaiş Soruşturmasında Kritik Adım: Cep Telefonu İspanya'da!Rojin Kabaiş Soruşturmasında Kritik Adım: Cep Telefonu İspanya'da!Güncel

Kaynak: DHA-ANKA

Etiketler
Yılmaz Tunç rojin kabaiş
Son Güncelleme:
Icardi Galatasaray'dan Ayrılacak Mı? Beklenen Resmi Açıklama Geldi: Okan Buruk... Takımdan Ayrılıyor Mu? Resmi Açıklama Geldi
TFF’den Galatasaray’a Soğuk Duş! Hacıosmanoğlu’ndan Taraftarı Çıldırtan Karar: Tepki Üstüne Tepki Yağıyor TFF'den Çıldırtan Karar! Tepki Üstüne Tepki Yağıyor
MHP Lideri Bahçeli, Foto Muhabirleriyle Bir Araya Geldi MHP Lideri Bahçeli, Foto Muhabirleriyle Bir Arada
Vali Gül'den Kritik 'Sokak Hayvanları' Uyarısı! 'Bazı Belediyeler...' Vali Gül'den Kritik 'Sokak Hayvanları' Uyarısı!
ÇOK OKUNANLAR
Kartal Adliyesi'nde Silah Sesleri: Savcı, Hakimeyi Vurdu! Savcı, Hakimeyi Vurdu!
Ünlülere Uyuşturucu Operasyonunda Yeni Dalga: Oktay Kaynarca ve Emel Müftüoğlu Gözaltında Oktay Kaynarca ve Emel Müftüoğlu Gözaltında
O İlçede Tehlike Çanları: 6,7 Büyüklüğünde Deprem Riski Olan Diri Fay Bulundu O İlçede Tehlike Çanları: 6,7 Büyüklüğünde Deprem Riski Olan Diri Fay Bulundu
Tapuda Yeni Dönem! Taşınmaz Satışlarında Güvenli Ödeme Zorunluluğu Geliyor Tapuda Yeni Dönem! Taşınmaz Satışlarında Güvenli Ödeme Zorunluluğu Geliyor
CHP Kurultay Davası Ertelendi CHP Kurultay Davası Ertelendi