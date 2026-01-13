Rojin Kabaiş'in Babası, Adalet Bakanı Tunç'la Görüştü! Neler Konuşuldu?

A+ Yazı Boyutunu Büyüt A- Yazı Boyutunu Küçült

Van’da hayatını kaybeden üniversite öğrencisi Rojin Kabaiş’in babası ve amcası, Adalet Bakanı Yılmaz Tunç'la bir araya geldi. Rojin Kabaiş'in babası Nizamettin Kabaiş, görüşme sonunda yaptığı açıklamada "Görüşme olumlu geçti. İnşallah, Allah’ın izniyle en yakın zamanda her şey çözülecek" dedi.

'HER ADIMI ATACAĞIZ'

Sosyal medya üzerinden ziyareti duyuran Bakan Tunç da aileyle acıyı paylaştıklarını ve soruşturmanın her aşamasının titizlikle yürütüldüğünü açıkladı. Tunç, "Uzmanlık gerektiren her inceleme gecikmeksizin yapılmakta, tüm kurumlarla koordinasyon içinde sürecin her aşaması hassasiyetle yürütülmektedir. Acılı ailemizin yanında olacağız. Gerçeğin ortaya çıkarılması ve adaletin sağlanması için gereken her adımı atmaya devam edeceğiz" ifadelerini kullandı.

AVUKAT İLHAN: VERİMLİ GÖRÜŞMEYDİ

Rojin Kabaiş’in ailesinin avukatı İrem İlhan da görüşmeye ilişkin şunları dedi: "Dosyanın bu zamana kadar kat edilmiş kısmını ve bundan sonraki kısmında ne yapabilirizi konuştuk. Verimli bir görüşmeydi. DNA’ların bulunduğu bölgeler bakımından dosyanın genişletilmesi, dosyanın ceza kanunu bağlamında cinsel saldırı kapsamında genişletilmesini, ATK görevlilerinin daha iyi rapor hazırlaması yönünde taleplerimizi Bakanlığa ilettik. Bakanlığın da bu konuda bize dönüşü çok olumlu oldu. Dosyanın takipçisi olacaklarını, tüm önerilerimizi değerlendireceklerini bizzat Bakanımız iletti."

Kaynak: DHA-ANKA