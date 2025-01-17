Rojin Kabaiş’e Ne Oldu? Yeni Savcıdan İlk Hamle, Annesi, Babası, Kardeşleri… Hepsinden İstedi

Van’da kaybolduktan 18 gün sonra cansız bedeni bulunan üniversite öğrencisi Rojin Kabaiş’in soruşturmasına yeni bir gelişme yaşandı. Kabaiş ailesi, dosyada yeni savcı atamasının ardından yeniden ifade verdi.

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Rojin Kabaiş’e Ne Oldu? Yeni Savcıdan İlk Hamle, Annesi, Babası, Kardeşleri… Hepsinden İstedi

Van'da 27 Eylül 2024 tarihinde öğrenci yurdundan çıktıktan sonra kendisinden bir daha haber alınamayan 21 yaşındaki üniversite öğrenci Rojin Kabaiş’in 18 gün sonra cansız bedeni bulunmuştu.

Rojin Kabaiş’e Ne Oldu? Yeni Savcıdan İlk Hamle, Annesi, Babası, Kardeşleri… Hepsinden İstedi - Resim : 1

YENİDEN İFADE VERDİLER

Rojin’in şüpheli ölümüne ilişkin soruşturma devam ederken soruşturma dosyasına yeni savcı atanmasının ardından Kabaiş ailesi, ifade verdi. Rojin Kabaiş’in üç kız kardeşi, annesi ve babası yeniden beyanda bulundu.

Yeni gelişme sonrasında sosyal medya hesabından bir paylaşım yapan Eski Diyarbakır Barosu Başkanı Nahit Eren, Kabaiş ailesine destek verdi.

Rojin Kabaiş’e Ne Oldu? Yeni Savcıdan İlk Hamle, Annesi, Babası, Kardeşleri… Hepsinden İstedi - Resim : 2

“KISITLAMA KARARININ KALDIRILMASINI BEKLİYORUZ”

Nahit Eren, paylaşımında şunları söyledi:

Maddi gerçeğin açığa çıkmasını amaçlayan etkin bir soruşturma için müşteki tarafın dosyaya sunacağı katkılar önemsenmelidir. Bu nedenle soruşturma dosyasında yasal tanımlamaya da uygun olmayacak şekilde müşteki taraf açısından da uygulanan kısıtlama kararının en kısa sürede kaldırılmasını bekliyoruz.

Rojin’in ailesinin maddi gerçeğin tüm yönleri ile açığa çıkmasının hukuk mücadele verdiğini belirten Eren, sürecin takipçisi olduklarını vurguladı.

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Kaynak: Haber Merkezi

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