Rojin Kabaiş’e Ne Oldu? Yeni Savcıdan İlk Hamle, Annesi, Babası, Kardeşleri… Hepsinden İstedi

Van'da 27 Eylül 2024 tarihinde öğrenci yurdundan çıktıktan sonra kendisinden bir daha haber alınamayan 21 yaşındaki üniversite öğrenci Rojin Kabaiş’in 18 gün sonra cansız bedeni bulunmuştu.

YENİDEN İFADE VERDİLER

Rojin’in şüpheli ölümüne ilişkin soruşturma devam ederken soruşturma dosyasına yeni savcı atanmasının ardından Kabaiş ailesi, ifade verdi. Rojin Kabaiş’in üç kız kardeşi, annesi ve babası yeniden beyanda bulundu.

Yeni gelişme sonrasında sosyal medya hesabından bir paylaşım yapan Eski Diyarbakır Barosu Başkanı Nahit Eren, Kabaiş ailesine destek verdi.

“KISITLAMA KARARININ KALDIRILMASINI BEKLİYORUZ”

Nahit Eren, paylaşımında şunları söyledi:

Maddi gerçeğin açığa çıkmasını amaçlayan etkin bir soruşturma için müşteki tarafın dosyaya sunacağı katkılar önemsenmelidir. Bu nedenle soruşturma dosyasında yasal tanımlamaya da uygun olmayacak şekilde müşteki taraf açısından da uygulanan kısıtlama kararının en kısa sürede kaldırılmasını bekliyoruz.

Rojin’in ailesinin maddi gerçeğin tüm yönleri ile açığa çıkmasının hukuk mücadele verdiğini belirten Eren, sürecin takipçisi olduklarını vurguladı.

Soruşturma dosyasına yeni görevlendirilen cumhuriyet savcısı, Rojin’in üç kız kardeşi, annesi ve babasının bugün beyan ve ifadelerine başvurdu.



Müşteki taraf olarak, dosyada bulunan kısıtlama kararı nedeniyle bugüne kadar gerçekleştirilen işlemler hakkında yeterli bilgiye sahip… https://t.co/oIF2skpPYP — Nahit Eren (@av_nahiteren) January 16, 2025

Kaynak: Haber Merkezi