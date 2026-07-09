Rojin Kabaiş Soruşturmasında Yeni Perde: Bozuk Denilen Kameralar ve Silinen 15 Dakika

Cansız bedeninde 2 farklı erkeğe ait DNA bulunan Rojin Kabaiş’in ölümüne ilişkin 413 kişiden örnek alındı. Yeni avukatların devraldığı dosyada baba Nizamettin Kabaiş "Kamera kayıtlarında 15 dakikalık silinme var, olay örtbas ediliyor" diyerek isyan etti.

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Rojin Kabaiş Soruşturmasında Yeni Perde: Bozuk Denilen Kameralar ve Silinen 15 Dakika
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Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi Çocuk Gelişimi Bölümü öğrencisi Rojin Kabaiş'in, 27 Eylül 2024'te yurttan ayrıldıktan 18 gün sonra Van Gölü kıyısında cansız bedeninin bulunmasıyla ilgili gizem perdesi aralanamadı.

Dosyaya giren Adli Tıp raporunda cenazede 2 farklı erkeğe ait DNA tespit edilmesi üzerine 413 kişiyi kapsayan dev bir DNA taraması yapıldı. Ailenin anlaştığı yeni avukat Abdurrahman Karabulut'un devreye girmesiyle soruşturma yeni bir faza geçti.

'15 DAKİKALIK ZAMAN FARKI SİLİNMİŞ'

Rojin’in babası Nizamettin Kabaiş, dosyadaki son durumla ilgili açıklamalarda bulundu. Kabaiş, bir süre önce yeni avukatları Abdurrahman Karabulut ile Van’a gittiklerini belirterek, şunları söyledi:

“Savcılıkla bir görüşme gerçekleştirdik. 3 gün içinde Rojin'in hangi kameralara takıldığı ve nereye gittiğine ilişkin görüntüleri aldık. Avukat görüntüleri inceliyor. Gereken ne varsa üzerinde duracağını söyledi. Beyaz arabadan bahsediliyor. O konunun üzerinde duracak. Daha önce yapılmayan bütün incelemeleri yeniden ele alacak. Rojin bir güvenlik kamerasından diğer güvenlik kamerasına geçtiği sırada 15 dakikalık bir zaman farkı var. O kısım silinmiş. Net bellidir ki bu olayda bir örtbas var. Bir de Rojin'in telefonunu bıraktığı yerde 360 derece dönen bir kamera var. O kameranın da o esnada bozuk olduğu söylendi. Kimse bunu gündeme getirmedi. Daha sonra kendi telefonumla bir video çektim ve kameranın döndüğünü gördüm. Bahsettiğim güvenlik kamerasının görüntüsü varsa bu olay tek kalemde çözülür."

'BU İNTİHAR DEĞİL BIR CİNAYET DOSYASIDIR'

Kabaiş, Selahattin Demirtaş ile yaptığı görüşmenin Demirtaş'ın talebi üzerine gerçekleştiğini belirterek, şöyle devam etti:

"Daha öncesinden bizimle görüşmek istediğini iletmişti. Yoğunluğumuz nedeniyle bizi yormak istemedi. Kendisiyle görüşmekten memnun ve mutlu olduk. Keyfi ve sağlığı gayet yerindeydi. Hem bize hem de kendisine moral verdi. Görüşmemiz, 1 saat 45 dakika sürdü. Dosyayı yakından takip ettiklerini söyledi. Rojin'in dosyasının intihar değil, bir cinayet dosyası olduğunu ifade etti. Bu dosyanın aydınlatılacağını ve karanlıkta kalmayacağını söyledi. Ayrıca Adalet Bakanımızın çalışmaları iyi yürüttüğünden ve dosya üzerinde durduğundan bahsetti. Kendilerine ‘Allah razı olsun, sağ olsun’ dedim."

'ÖNEMLi GELiŞMELER VAR, KATiLLER YAKALANACAK'

Kabaiş ailesinin Konya Barosu’na kayıtlı avukatı Abdurrahman Karabulut ise yaptığı yazılı açıklamada, şunları kaydetti:

“Savcılık makamı hukuki çerçevede olan tüm talepleri karşılayacağını söyledi. Gerek Adalet Bakanı gerekse de soruşturma savcılık makamı bu konuda çok ciddi ve kararlı bir duruş ile çalışmalarını sürdürüyor. Soruşturmanın selameti açısından toplanmış veyahut toplanacak olan delilleri kamuoyuyla paylaşmamız doğru değildir. Önemli gelişmeler yaşanıyor. Katil veya katillerin yakalanacağına inancımız tamdır. İlerleyen zamanlarda kamuoyuna gerekli açıklamaları yapacağız."

Kaynak: DHA

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