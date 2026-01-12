Rojin Kabaiş Dosyasında Yeni İddia: 'Kayıpken Suda Değilmiş' Baba Nizamettin Kabaiş, Bakan Tunç ile Görüşecek

A+ Yazı Boyutunu Büyüt A- Yazı Boyutunu Küçült

Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi (YYÜ) öğrencisi Rojin Kabaiş’in şüpheli ölümüne ilişkin adalet arayışı 15 aydır sürüyor.

NTV’ye konuşan baba Nizamettin Kabaiş, Ankara'ya davet edildiklerini ve yarın Adalet Bakanı Yılmaz Tunç ile görüşeceklerini söyledi.

'KAYIPKEN SUDA DEĞİLMİŞ'

Dosyada birçok delilin bulunduğunu belirten baba Kabaiş, en önemli kanıtın kızının vücudunda tespit edilen iki erkeğe ait DNA örnekleri olduğunu hatırlattı.

Kızının ölüm nedeninin suda boğulma olmadığını belirten baba Kabaiş, "Boğazına zarar vermişler. Akciğerinde su yok" diyerek devamında şunları kaydetti:

"18 günlük kayıp sürecinde suda değilmiş. Yüzü biraz şişmişti. Vücudunu gördüm. Gassal ile de konuştum. 'Abi 18 gün suda kalacak bir beden değil' dedi."

AÇLIK GREVİNE BAŞLAYACAK

Rojin'in ailesi, soruşturmanın hızlandırılmasını ve tüm delillerin yeniden değerlendirilmesini talep etti. Nizamettin Kabaiş, olayın netlik kazanmaması durumunda Meclis’in kapısında oturacağını ve açlık grevine başlayacağını dile getirdi.

Kaynak: NTV