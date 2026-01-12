Rojin Kabaiş Dosyasında Yeni İddia: 'Kayıpken Suda Değilmiş' Baba Nizamettin Kabaiş, Bakan Tunç ile Görüşecek

Van'da 'kaybolduktan' 18 gün sonra cansız bedeni bulun an Rojin Kabaiş’in şüpheli ölümüyle ilgili soru işaretleri 15 aydır giderilmezken, baba Nizamettin Kabaiş, yarın Adalet Bakanı Yılmaz Tunç ile görüşeceğini söyledi. Baba Kabaiş, Rojin'in kayıp olarak arandığı süre boyunca suda olmadığını vurguladı.

Son Güncelleme:
Rojin Kabaiş Dosyasında Yeni İddia: 'Kayıpken Suda Değilmiş' Baba Nizamettin Kabaiş, Bakan Tunç ile Görüşecek
A+ Yazı Boyutunu Büyüt A- Yazı Boyutunu Küçült

Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi (YYÜ) öğrencisi Rojin Kabaiş’in şüpheli ölümüne ilişkin adalet arayışı 15 aydır sürüyor.

NTV’ye konuşan baba Nizamettin Kabaiş, Ankara'ya davet edildiklerini ve yarın Adalet Bakanı Yılmaz Tunç ile görüşeceklerini söyledi.

'KAYIPKEN SUDA DEĞİLMİŞ'

Dosyada birçok delilin bulunduğunu belirten baba Kabaiş, en önemli kanıtın kızının vücudunda tespit edilen iki erkeğe ait DNA örnekleri olduğunu hatırlattı.

Kızının ölüm nedeninin suda boğulma olmadığını belirten baba Kabaiş, "Boğazına zarar vermişler. Akciğerinde su yok" diyerek devamında şunları kaydetti:

"18 günlük kayıp sürecinde suda değilmiş. Yüzü biraz şişmişti. Vücudunu gördüm. Gassal ile de konuştum. 'Abi 18 gün suda kalacak bir beden değil' dedi."

AÇLIK GREVİNE BAŞLAYACAK

Rojin'in ailesi, soruşturmanın hızlandırılmasını ve tüm delillerin yeniden değerlendirilmesini talep etti. Nizamettin Kabaiş, olayın netlik kazanmaması durumunda Meclis’in kapısında oturacağını ve açlık grevine başlayacağını dile getirdi.

Rojin Kabaiş Soruşturmasında Kritik Adım: Cep Telefonu İspanya'da!Rojin Kabaiş Soruşturmasında Kritik Adım: Cep Telefonu İspanya'da!Güncel

Bakan Tunç’tan ‘Rojin Kabaiş’ AçıklamasıBakan Tunç’tan ‘Rojin Kabaiş’ AçıklamasıGüncel

Kaynak: NTV

Son Güncelleme:
Fenerbahçe’de Hüsran! Devre Arası Gidecek Yıldızı Resmen Açıkladı: Saran Bu Sefer Affetmeyecek Devre Arası Gidecek Oyuncuyu Açıkladı
Ambulans ile Hafif Ticari Araç Çarpıştı! Yaralılar Var Ambulans ile Hafif Ticari Araç Çarpıştı! Yaralılar Var
Fenerbahçe'ye Büyük Umutlarla Transfer Olmuştu: Anderson Talisca Yılın İmzasını Atıyor! Kimse Bunu Beklemiyordu Yılın İmzasını Atıyor! Açıklama Yapıldı
İzmir'de 3 Polisin Şehit Olduğu Saldırının Talimatı IŞİD'den! İstenen Cezalar Belli Oldu 3 Polisin Şehit Olduğu Saldırının Talimatı IŞİD'den!
ÇOK OKUNANLAR
Emekliden Memura Torba Yasa Geliyor: Milyonların Gözü Meclis’te! SGK Uzmanı İsa Karakaş Tek Tek Anlattı Emekliden Memura Torba Yasa Geliyor: Milyonların Gözü Meclis’te
Tapu Masrafları Sil Baştan Değişti: Devlet Düğmeye Bastı! Ev Alacak ve Satacak Herkesi İlgilendiriyor Tapu Masrafları Sil Baştan Değişti: Devlet Düğmeye Bastı! Ev Alıp Satacak Herkesi İlgilendiriyor
Kara Kuvvetleri Komutanlığı’na İhale Soruşturması: 6’sı Asker 20 Şüpheli Gözaltında Kara Kuvvetleri Komutanlığı’na İhale Soruşturması
Kızılcık Şerbeti'nin Fatih'i Doğukan Güngör'ün İfadesi Ortaya Çıktı! Savcılıkta Her Şeyi Anlattı Kızılcık Şerbeti'nin Fatih'i Doğukan Güngör'ün İfadesi Ortaya Çıktı! Savcılıkta Her Şeyi Anlattı
İstanbul’un Bazı İlçelerinde Kar Yağışı Başladı İstanbul’un Bazı İlçelerinde Kar Yağışı Başladı