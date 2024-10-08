Rojin 11 Gündür Kayıp

Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi (YYÜ) öğrencisi 21 yaşındaki Rojin Kabaiş'in kaybolmasının üzerinden 11 gün geçti. Genç kızı her yerde arayan ekipler, henüz bir ize rastlamadı.

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Rojin 11 Gündür Kayıp

Van YYÜ Eğitim Fakültesi Okul Öncesi Öğretmenliği birinci sınıf öğrencisi olan Rojin Kabaiş, üniversiteye yeni kayıt yaptırdıktan sonra Diyarbakır’dan Van’a geldi. 27 Eylül 2024 günü kaldığı yurtta yemek yedikten sonra Van Gölü sahiline inmek üzere yurttan ayrılan Kabaiş’ten bir daha haber alınamadı.

Rojin 11 Gündür Kayıp - Resim : 1

Kameralara yansıyan görüntülere göre, yolda annesiyle görüntülü konuşan ve ardından bir büfeden alışveriş yapan genç kız, sahile ulaşarak bir süre bankta oturup gölü izledi. Kamera açısından çıkan Rojin, o andan itibaren ortadan kayboldu.

Rojin 11 Gündür Kayıp - Resim : 211 gündür kendisinden haber alınamayan Kabaiş’in babası Nizamettin ve anne Aygül Kabaiş'in umutlu bekleyişi ise devam ediyor.

Rojin 11 Gündür Kayıp - Resim : 3

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Kaynak: İHA

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