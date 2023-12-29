Roboski Katliamı cenazesine "Görüntü çok güzel" diye yorum yapan akademisyenden açıklama

Şırnak'ın Uludere ilçesine bağlı Roboski’de savaş uçaklarının bombardımanı sonucu 34 kişinin ölümünün 12'nci yıl dönümünde sosyal medyada yapılan bir paylaşıma Ağrı İbrahim Çeçen Üniversitesi Halkla İlişkiler ve Reklamcılık Bölümü'nde akademisyen olan Tuba Işık da yorum yaptı.

Işık, Roboski Katliamı’nın ardından çekilen cenaze töreni fotoğrafının altına “Görüntü çok güzel, daim olsun” diye yazdı.

Işık'ın paylaşımı sosyal medya kullanıcıları tarafından tepki çekti.

Işık, tepkilerin büyümesinin ardından ve sözlerinin haberleştirilmesinin ardından şu açıklamayı yaptı:

"27. 12.2023 tarihinde PKK bayraklı tabutların olduğu görselde Roboski olayı ile alakalı hiçbir açıklama, cümle yer almamakta birlikte, paylaşımın başında, 'Alın size koridor' ifadesinin geçmesinden dolayı söz konusu cenazelerin birkaç gün evvel ölen şehitlerin katilleri olduğunu...



Ailesi, arkadaşları, akrabaları arasında Kürt kardeşi olan bir birey olarak, hiç alakası olmayan bir alana meseleyi çekerek, saptırarak kin ve düşmanlık yapan, herhangi bir çeşit hakarette bulunanlar hakkında yasal işlem başlatacağımı kamuoyuya bildiririm."