Rize'den Acı Haber: Denize Giren Kardeşlerden Biri Boğuldu, Diğeri Kayboldu

Rize'nin Çayeli ilçesinde denize giren kardeşlerden biri boğuldu, diğeri kayboldu.

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Rize'den Acı Haber: Denize Giren Kardeşlerden Biri Boğuldu, Diğeri Kayboldu
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Büyüktaşhane Mahallesi sahilinde serinlemek için denize giren Ahmet Ertuğrul Ö. (16) ile kardeşi Arif Kerem Ö. (11), bir süre sonra gözden kayboldu.

İhbar üzerine bölgeye polis, 112 Acil Sağlık, Sahil Güvenlik ve AFAD ekipleri sevk edildi. Ekiplerin ve çevredekilerin yardımıyla sudan çıkarılan Ahmet Ertuğrul Ö, kaldırıldığı Çayeli Devlet Hastanesi'nde hayatını kaybetti. Denizde kaybolan Arif Kerem Ö'yü arama çalışmaları devam ediyor.

Kaynak: AA

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