Rize’de Tarihi An, Tayfun Füzesi Testi Geçti

ROKETSAN tarafından geliştirilen Tayfun'un test atışı Rize-Artvin Havalimanı'nda gerçekleştirildi. Türkiye'nin şu ana kadarki en uzun menzilli füzesi Tayfun'un yeni test atışı başarıyla tamamlandı.

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Rize-Artvin Havalimanı’nda tarihi bir an yaşandı. Türkiye'nin şu ana kadarki en uzun menzilli füzesi Tayfun'un yeni test atışı Rize'de gerçekleştirildi.

Rize’de Tarihi An, Tayfun Füzesi Testi Geçti - Resim : 1

Türkiye'nin şu ana kadarki en uzun menzilli füzesi Tayfun’un test atışı sorunsuz bir şekilde tamamlandı. Rize-Artvin Havalimanı ve çevresinde test atışı öncesinde geniş güvenlik önlemleri alındı.

Tayfun Kısa Menzilli Balistik Füze Sistemi'nin test atışı, saat 12.37'de gerçekleştirildi. ROKETSAN tarafından geliştirilen test atışı, başarıyla sonuçlandı.

Rize’de Tarihi An, Tayfun Füzesi Testi Geçti - Resim : 2

Kaynak: AA

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