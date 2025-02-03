Rize’de Tarihi An, Tayfun Füzesi Testi Geçti

Rize-Artvin Havalimanı’nda tarihi bir an yaşandı. Türkiye'nin şu ana kadarki en uzun menzilli füzesi Tayfun'un yeni test atışı Rize'de gerçekleştirildi.

Türkiye'nin şu ana kadarki en uzun menzilli füzesi Tayfun’un test atışı sorunsuz bir şekilde tamamlandı. Rize-Artvin Havalimanı ve çevresinde test atışı öncesinde geniş güvenlik önlemleri alındı.

Tayfun Kısa Menzilli Balistik Füze Sistemi'nin test atışı, saat 12.37'de gerçekleştirildi. ROKETSAN tarafından geliştirilen test atışı, başarıyla sonuçlandı.

Kaynak: AA