Rize'de Sel Dehşeti: İyidere'de Yol İkiye Bölündü, 60 Santimetre Çöktü

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Doğu Karadeniz bölgesinde 18 Eylül akşam saatlerinde başlayan ve etkisini giderek artıran şiddetli sağanak yağış, Rize genelinde hayatı durma noktasına getirdi.

Rize'nin İyidere ilçesine bağlı Fıçıtaşı Mahallesi'nde metrekareye düşen aşırı yağış sel ve heyelanları beraberinde getirdi. Sel sularının yola sızması sonucu mahallenin ulaşımını sağlayan güzergahta yarıklar oluştu ve yol yaklaşık 60 santimetre aşağıya doğru çöktü. Yaşanan afet nedeniyle bölgedeki su, kanalizasyon ve telefon hatlarından oluşan altyapıda ciddi hasar meydana geldi.

'BİR ANDA HER ŞEY BİTTİ'

Gece boyunca süren korku dolu anları anlatan mahalle sakini Nurettin Kavalcı, felaketin boyutunun gün ağarınca netleştiğini söyledi.

Kavalcı, "O gece çok aşırı, korkunç bir yağmur yağdı. Denizi aldı boşalttı bize Allah'ım. Dereler taştı, buralar komple sel oldu. Sabaha kadar nöbet tuttuk ama elimizden bir şey gelmedi, perişan olduk. Sabah kalktığımızda ortalık harabeye dönmüştü. Sular geldikçe yol çatladı, su çatlaktan aşağı sızmaya başladı. Bir anda her şey bitti, yavaş yavaş sine sine battı buralar, dibini attı geçti gitti" sözleriyle yaşadıkları çaresizliği dile getirdi.

'DUVARLAR OLMASAYDI YIKIM ÇOK DAHA BÜYÜK OLURDU'

Afet bölgesinde hasar tespit çalışmalarını yakından takip eden İyidere Belediyesi Başkanı Saffet Mete, can kaybının olmamasının en büyük teselli olduğunu ifade etti.

2019-2026 yılları arasında bölgeye kazandırılan mühendislik yapılarına dikkat çeken Mete, "2019'dan 2026 yılına kadar yaptığımız hiçbir istinat duvarının çöktüğünü görmedik. Duvarlarımız gayet sağlam duruyor, üzerindeki arazi yapısı çökmüş durumda. O duvarlar olmasaydı yıkım çok daha büyük olurdu. Fıçıtaşı ve Yapraklar mahalleleri mevkiinde yol basması meydana geldi, duvarlarda bir milim dahi oynama yok ancak aşırı yağış nedeniyle yolun ortası aşağıya doğru çöktü" açıklamasında bulundu.

BETONLAMA PLANI SEL ENGELLİNE TAKILDI

Yolun beton kaplama çalışmasının aslında günler öncesinden planlandığını ancak çay üreticilerini mağdur etmemek adına ertelendiğini belirten Başkan Saffet Mete, "Orası beton kaplama olsaydı su zemine sızmayacak, beton yalaklarla derelere tahliye edilecekti. Perşembe akşamı beton firmasıyla planımızı yapmıştık. Vatandaşlarımızın çay hasadının bitmesini bekliyorduk, ay sonu itibarıyla dökümü gerçekleştirecektik. O bin 500 metrelik hatla beraber yollarımızı tamamlayıp kışa öyle girmeyi hedefliyorduk. Ne yazık ki gün doğmadan neler doğuyor; başımıza bu felaket geldi. Ekiplerimizle zemini inceleyip dolgu ve onarım çalışmalarına hızla başlayacağız" dedi.

Bölgede belediye ve AFAD ekiplerinin koordineli çalışmaları sürüyor.

Kaynak: İHA