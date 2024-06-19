Rize'de kadın cinayeti! İlçe Jandarma Komutanı, eşinin ölümüyle ilgili tutuklandı

Rize'de Kalkandere İlçe Jandarma Komutanı Aydın Samet Ekşi, eşinin şüpheli ölümüyle ilgili tutuklandı.

Son Güncelleme:
Rize'de kadın cinayeti! İlçe Jandarma Komutanı, eşinin ölümüyle ilgili tutuklandı

Rize'de ilçe Jandarma Komutanlığı lojmanlarında önceki gün akşam saatlerinde Ekşi'nin eşi Aylin Ekşi, silahla ateş edilmesi sonucu hayatını kaybetti.

Olayla ilgili yürütülen soruşturma kapsamında Jandarma Üsteğmen Aydın Samet Ekşi, gözaltına alındı.

İşlemlerin ardından adliyeye sevk edilen Ekşi, çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı.

Öte yandan Aylin Ekşi'nin cenazesinin, Artvin'de toprağa verileceği öğrenildi.

Kaynak: AA

Etiketler
Rize Kadın cinayetleri
Son Güncelleme:
Mezarlıkta korkunç olay! Bir kişi ağaca asılı halde bulundu Mezarlıkta korkunç olay! Bir kişi ağaca asılı halde bulundu
Köprüde intihara kalkışan adamı polis böyle ikna etti: "Değer mi?" Köprüde intihara kalkışan adamı polis böyle ikna etti: "Değer mi?"
Hamura kaşığın ucuyla ekleyin. Bakın kek nasıl kabaracak? Aşçıların sırrı... Hamura kaşığın ucuyla ekleyin. Bakın kek nasıl kabaracak? Aşçıların sırrı...
Pazarcılar ve manavlar bu sırrı anlatmaz; Yeşillikleri taze tutan yöntem.... Pazarcılar ve manavlar bu sırrı anlatmaz; Yeşillikleri taze tutan yöntem....
ÇOK OKUNANLAR
Üretim durdurulmuştu: Otomobil devi iflas başvurusu yaptı! Otomobil devi iflas başvurusu yaptı!
En düşük emekli maaşı ne kadar olacak? Rakamlar ortaya çıktı En düşük emekli maaşı ne kadar olacak?
Meteoroloji uyardı: Bu illerde yaşayanlar dikkat! Bugün sağanak bekleniyor Bu illerde yaşayanlar dikkat! Bugün sağanak bekleniyor
Erdoğan 'giderlerse gitsinler' demişti: Yurt dışına giden doktor sayısı belli oldu Yurt dışına giden doktor sayısı belli oldu
Soruşturma başlatılan hakimin dosyası kabarık çıktı! Yasak aşk, uyuşturucu partisi, rüşvet.... Soruşturma başlatılan hakimin dosyası kabarık çıktı!