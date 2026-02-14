Rize'de Feci Olay: Doçentin Şüpheli Ölümü! 10’uncu Kattaki Balkondan Düştü

Rize'de 10'uncu kattaki evinin balkonundan düştüğü iddia edilen akademisyen yaşamını yitirdi.

Son Güncelleme:
Rize'de Feci Olay: Doçentin Şüpheli Ölümü! 10’uncu Kattaki Balkondan Düştü
A+ Yazı Boyutunu Büyüt A- Yazı Boyutunu Küçült

Alınan bilgiye göre, Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Öğretim Üyesi Doç. Dr. Gülçin Bilgin Turna (44), Fener Mahallesi'nde bir binanın 10'uncu katındaki dairesinin balkonundan beton zemine düştü.

İhbar üzerine bölgeye 112 Acil Sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Ekipler, iki çocuk annesi Turna'nın olay yerinde hayatını kaybettiğini belirledi. Cenaze, Rize Adli Tıp Şube Müdürlüğüne kaldırıldı.

Rize'de Feci Olay: Doçentin Şüpheli Ölümü! 10’uncu Kattaki Balkondan Düştü - Resim : 1

Olayla ilgili soruşturma başlatıldığı öğrenilirken, Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi Rektörlüğünden Turna için taziye mesajı yayımlandı.

Mesajda, "Üniversitemiz İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Öğretim Üyemiz Doç. Dr. Gülçin Bilgin Turna vefat etmiştir. Öğretim üyemize Allah'tan rahmet, ailesine, yakınlarına, arkadaşlarına ve üniversitemiz camiasına başsağlığı ve sabır dileriz." ifadelerine yer verildi.

Kaynak: AA

Etiketler
Rize
Son Güncelleme:
Bunu Yapanların Beyni Yaşlanmıyor! 30 Bin Kişiyle Kanıtlandı Bunu Yapanların Beyni Yaşlanmıyor! 30 Bin Kişiyle Kanıtlandı
Manisa'da Kadın Cinayeti: Evli Olduğu Erkek Tarafından Uyurken Öldürüldü Manisa'da Kadın Cinayeti: Evli Olduğu Erkek Tarafından Uyurken Öldürüldü
Kadıköy’de Skandal! Yaşananlara Dayanamadı Apar Topar Stadı Terk Etti Kadıköy’de Skandal! Stadı Apar Topar Terk Etti
Denizli'de Nefes Borusuna Simit Kaçan Kadın Hayatını Kaybetti Simit Yerken Hayatını Kaybetti
ÇOK OKUNANLAR
Sokak Ortasında Dehşet: Tartıştığı Sürücüyü Öldürdü, Linç Girişiminde Ağır Yaralandı Tartıştığı Sürücüyü Öldürdü, Linç Girişiminde Ağır Yaralandı
Cumhurbaşkanı Erdoğan İle Adalet Bakanı Akın Gürlek Arasında Gülümseten Diyalog: 'Dersine Çalışmış' Yorumu Alkışlandı Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Bakan Gürlek Arasında Gülümseten Diyalog: 'Dersine Çalışmış'
Otoparkta 15 Dakikada 30 Milyon Dolarlık Soygun! Bakırköy'deki Olayda Yeni Detaylar! 7 Kişi Gözaltına Alındı İşte 30 Milyon Dolarlık Soygunun Operasyon Görüntüleri
Felakete Ramak Kala! İzmir'de Korku Dolu Gece: 'Göktaşı Düştü Sandım' Felakete Ramak Kala! İzmir'de Korku Dolu Gece: 'Göktaşı Düştü Sandım'
Nevşehir AK Parti'ye mi Katılacak? Sinan Burhan'ın Bomba İddiasına Belediye Başkanı Rasim Arı'dan Cevap Geldi Nevşehir AK Parti'ye mi Katılacak? Sinan Burhan'ın Bomba İddiasına Cevap Geldi