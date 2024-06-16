Rize'de feci kazada bir aile yok oldu! Anne ile iki çocuk öldü, baba ve bir çocuk ağır yaralı

Sabah saatlerinde İyidere’den Trabzon istikametine gitmekte olan aracın sürücüsü Ümit Bal (41), direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu bariyerlere çarptı.

Meydana gelen kazayı görenler olayı 112 Acil Çağrı Servisine bildirdi. İhbarın üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Kazada sürücü ile birlikte araçta bulunan Gülcan Bal (40) ile çocukları Burak Bal (12), Mert Bal (16) ve Ziya Bal (5) yaralandı.

Olay yerine gelen sağlık ekiplerinin yaralananlara olay yerindeki ilk müdahalesini yapmasının ardından yaralılar, ambulanslar ile Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi Rize Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Kazada ağır yaralanan anne Gülcan ile çocukları Burak ve Mert Bal yapılan tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti.

Yaralanan araç sürücüsü Ümit Bal ve 5 yaşındaki oğlu Ziya Bal'ın ise hastanede tedavileri sürüyor.

Kaynak: İHA