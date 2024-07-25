Rize'de Denizde Kaybolan Kişinin Cesedi Artvin Açıklarında Bulundu
Rize'de dün Karadeniz'e açılıp kaybolan kişinin cesedi Artvin açıklarında bulundu.
Artvin'in Arhavi ilçesi açıklarında su yüzeyinde bir kişiyi hareketsiz gören balıkçılar, durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi.
Deniz polisince sudan çıkartılan ve öldüğü anlaşılan kişinin Ruknettin T. (45) olduğu belirlendi.
Üzerinde dalgıç kıyafeti bulunan Ruknettin T'nin cenazesi, Adli Tıp Kurumuna kaldırıldı.
Ruknettin T'nin, dün akşam saatlerinde balık tutmak için Rize'nin Fındıklı ilçesindeki Aksu Limanı'ndan zıpkınla Karadeniz'e açıldıktan sonra kaybolduğu belirtildi.
Kaynak: AA
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