Rize'de Cip, Aydınlatma Direğine Çarptı: Sürücü Yaralandı

Rize'de bir cip aydınlatma direğine çarptı. Cipin sürücüsü 26 yaşındaki Resul K. yaralandı. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Rize'de Cip, Aydınlatma Direğine Çarptı: Sürücü Yaralandı

Rize-Güneysu kara yolu Akarsu mevkisinde trafik kazası meydana geldi. Şehir merkezinden Güneysu ilçesi yönüne ilerleyen Resul K.’nin kontrolünü kaybettiği 61 VU 182 plakalı cip, yol kenarındaki aydınlatma direğine çarptı. Kazada cipin sürücüsü yaralandı.

Çevredekilerin ihbarı üzerine kaza yerine jandarma ve sağlık ekibi sevk edildi. Resul K. ambulansla hastaneye kaldırıldı. Kazaya ilişkin soruşturma başlatıldı.

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Kaynak: DHA

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Rize Trafik kazası
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