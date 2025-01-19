Rize’de Çılgın Organizasyon, Karlı Havada Yaptıkları Hayrete Düşürdü

Rize’nin Ardeşen ilçesine bağlı Tunca beldesinde Kış Yüzme Şenliği’nin dokuzuncusu düzenlendi.Denizden 1300 metre yükseklikte düzenlenen şenliğe 250 kişi katıldı.

Katılımcılar, soğuğa rağmen sıfır derece sıcaklıktaki göle girdi. 40 kişi, suya girmeyi tercih ederken, diğer katılımcılar da yüzenleri izleyip, o anları cep telefonuyla kayda aldı.

“MÜTHİŞ BİR ADRENALİN KAYNAĞI”

Hasan Önder, “Bu yıl 9’uncusunu düzenlemiş olduğumuz etkinliğimiz geleneksel hale geldi. İnsanların çılgınca, sıra dışı diye nitelendirdiği bir etkinliği daha geride bıraktık. Hava koşullarının ağır olmasına rağmen gelen dostlarımız için müthiş bir adrenalin kaynağı oldu" dedi.

“ÇILGIN BİR ORGANİZASYON”

İlk defa soğuk suya girdiğini söyleyen Şerif Önder ise şöyle konuştu: Çok güzel kültürümüze yakışan bir etkinlik oldu. Su gayet sıcaktı. Daha önce deneyimlememiştim. Suya girmek arkadaşlarımın motivasyonuyla oldu. Aslında çok çılgın bir organizasyon.

Kaynak: DHA