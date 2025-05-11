Rize'de Açılan Anne Sergisi İlgi Topladı

Rize'de, Halk Eğitim Merkezi organizasyonuyla "Dönüşen ürünler, üreten anneler sergisi" açıldı.

Rize'de Açılan Anne Sergisi İlgi Topladı

Kentteki bir alışveriş merkezinde, "Anneler Günü" kapsamında açılışı yapılan sergide, asırlık bir eve ait pencereden dönüştürülen tablolar, eski güğümlerden oluşturulan eserler, tepsiler, sehpalar, işleme yapılmış yastıklar, bez çantalar, kitap ayraçları, boyama yapılmış tabaklar yer alıyor.

Rize Halk Eğitim Merkezi'nde görevli usta öğretici Emine Kuvvet, ürünleri yapan öğrencilerin daha çok annelerden oluştuğunu söyledi.

'İNANILMAZ ÜRÜNLER ORTAYA ÇIKTI'

Serginin ismini özellikle "Dönüşen ürünler, üreten anneler" şeklinde belirlediklerini ifade eden Kuvvet, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Annelerimiz, 3 aylık kurs süresi zarfında inanılmaz ürünler ortaya çıkardılar. Hem pek çok ürünü geri dönüştürdüler hem de gençlere örnek olması anlamında üretime katkı sağladılar. Tüketmekten ziyade üretmenin ve bu ürettiklerimizi de kullanılır hale getirmenin önemini vurguladılar."

Kuvvet, sergilenen ürünlerle Anneler Günü'nde gençlere örnek olmayı amaçladıklarını vurgulayarak, "Gençlerimizi daha çok üretmeye yönlendirmek, öğrencilerimize de bu hedefi göstermek istedik. Sergimiz çok ilgi gördü." dedi.

Kuvvet, serginin 14 Mayıs'a kadar açık kalacağını kaydetti.

Kaynak: AA

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