Rize Valisi Baydaş’tan Heyelan Sonrası Açıklama: 64 Daireyi Tahliye Ediyoruz

Rize'nin Çayeli ilçesinde heyelan sonrasında yamaçtan kopan toprak kütleleri altında kalan 35 yaşındaki Yakup Ali Bayraktar, hayatını kaybetti. Bayraktar'ın heyelana yatak odasında uyurken yakalandığı öğrenildi. 2 kişinin de yaralandığı heyelan sonrası Rize Valisi İhsan Selim Baydaş, açıklama yaptı.

“64 DAİREYİ TEDBİR AMAÇLI TAHLİYE EDİYORUZ”

Vali Baydaş “Heyelan neticesinde yıkıntı meydana geldi. 1 vatandaşımız toprak altında kalıp rahmetli oldu; Allah rahmet eylesin. 2 vatandaşımız hayati tehlikeleri olmamakla beraber tedavi altında. Şu anda bu sıra boyundaki binalarda 64 daireyi tedbir amaçlı tahliye ediyoruz. Yan yana binalar olduğu için herhangi bir problem yaşanmasın diye misafirhanelere yerleştiriyoruz. Şehirde başka bir problem yok. Yağış 120 kilogramın üzerine çıkmış durumda. Bir miktar daha devam edecek gibi duruyor. Sel, taşkın riski olan bir bölgemiz yok. Geçmiş olsun diyorum" dedi.

“10 GÜN ÖNCE DE YAĞMURLAR VARDI”

Çayeli Belediye Başkanı İsmail Hakkı Çiftçi, ise “Bölgede AFAD çalışıyor. Bir hemşehrimiz rahmetli oldu. Kurtarma araçları ile tehlike olabilecek katlardaki vatandaşlar tahliye edildi. Yamaç alanda toprağın yeniden kayabilme riski taşıyor. Yağmurun dinmesini arzu ediyoruz. 10 gün önce de yağmurlar vardı. Geçtiğimiz günlerde bir deprem de meydana gelmişti. Bizlere de yolların kapalı olduğu ihbarları geliyor” açıklamasını yapmıştı.

Kaynak: DHA