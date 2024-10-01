Rize 'de Kamyon ile Beton Mikseri Çarpıştı 2 Kişi Yaralı

Rize'de kamyon ile çarpışan beton mikserindeki 2 kişi yaralandı

Rize 'de Kamyon ile Beton Mikseri Çarpıştı 2 Kişi Yaralı

Rize'nin Kalkandere ilçesinde kamyon ile beton mikserinin çarpışması sonucu 2 kişi yaralandı.

Alınan bilgiye göre, Y.C. (54) idaresindeki 61 AES 994 plakalı kamyon ile Ü.K. (40) idaresindeki 53 ABN 788 plakalı beton mikseri, Kalkandere-Rize yolunda çarpıştı.

Kazada, beton mikseri sürücüsü ile mikserde bulunan İ.U. (69) yaralandı.

İhbar üzerine olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.

Yaralılar, olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.

Tedavi altına alınan yaralılardan İ.U'nun durumunun ciddiyetini koruduğu öğrenildi.

Kaynak: İHA

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