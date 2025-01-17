Rıza Akpolat, Silivri'ye Nakledilecek: 'İktidar Caydırma Politikası Uyguluyor'

CHP Genel Başkan Yardımcısı Gül Çiftci, tutuklanan ve görevinden uzaklaştırılan Rıza Akpolat'ın Paşakapısı Cezaevi'nden Silivri Cezaevi'ne nakledeceği bilgisini aldıklarını açıkladı. Çiftci, "İktidar, başından bu yana Rıza Akpolat’a yönelik organize bir caydırma politikası uyguluyor" ifadelerini kullandı.

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Rıza Akpolat, Silivri'ye Nakledilecek: 'İktidar Caydırma Politikası Uyguluyor'

CHP Genel Başkan Yardımcıları Gül Çiftci ve Gökçe Gökçen, tutuklanmasının ardından Beşiktaş Belediye Başkanlığı görevinden uzaklaştırılan Rıza Akpolat'ın Paşakapısı Cezaevi'nde ziyaret etti.

Çiftci, ziyaretin ardından sosyal medya hesabından, "Rıza Başkanımızın herkese selamı var. Pazartesi gününden bu yana soğuk havaya rağmen Beşiktaş Belediyesi önünde AKP karanlığına karşı direnen herkese teşekkür etti" paylaşımında bulundu.

'SİLİVRİ CEZAEVİ'NE NAKLEDİYORLAR'

Çiftci, daha sonra yaptığı paylaşımda da Akpolat'ın Paşakapısı Cezaevi'nden Silivri'ye nakledeceği bilgisini aldıklarını açıkladı. Çiftci, "Biraz önce Beşiktaş Belediye Başkanımız Rıza Akpolat'ı tutulduğu Paşakapısı Cezaevi'nden Silivri'ye nakledecekleri bilgisini aldık. 4 boyunca nezarethanede kötü şartlarda tutup, emniyette ifadesini almadan savcılığa sevk ettiler. Tutuklama kararının ardından önce Metris’e ardından Paşakapısı Cezaevi’ne götürdüler. Şimdi de dinlenme fırsatı dahi vermeden Silivri Cezaevi’ne naklediyorlar. İktidar, başından bu yana Rıza Akpolat’a yönelik organize bir caydırma politikası uyguluyor" ifadelerini kullandı.

Kaynak: ANKA

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