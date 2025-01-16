Rıza Akpolat Hakkında Tutuklama Talebi

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Beşiktaş Belediye Başkanı Rıza Akpolat ve 30 kişiyi tutuklama talebiyle Sulh Ceza Hakimliği'ne sevk etti.

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Rıza Akpolat Hakkında Tutuklama Talebi

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, Aziz İhsan Aktaş'ın liderliğini yaptığı öne sürülen suç örgütünün, belediye başkanları ile belediyelerin üst düzey yöneticilerine rüşvet vererek ihaleleri organize ettiği iddialarıyla ilgili soruşturma başlattı. Soruşturma kapsamında 47 kişi hakkında yakalama kararı verilirken, aralarında Beşiktaş Belediye Başkanı Rıza Akpolat'ın da olduğu 40 kişi gözaltına alındı.

4 gündür İstanbul Emniyet Müdürlüğü'nün Vatan Caddesi'ndeki binasında tutulan Akpolat, bugün Çağlayan'daki İstanbul Adliyesi'nde ifade verdi.

Beşiktaş Belediye Başkanı Rıza Akpolat dahil 31 kişi, tutuklama talebiyle Sulh Ceza Hakimliği'ne sevk edildi.

Kaynak: Haber Merkezi

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