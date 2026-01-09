Rıza Akpolat Hakkında Sıcak Gelişme

A+ Yazı Boyutunu Büyüt A- Yazı Boyutunu Küçült

Görevinden uzaklaştırılan Beşiktaş Belediye Başkanı Rıza Akpolat, daha önce 'Aziz İhsan Aktaş Suç Örgütü' dosyası kapsamında Ocak 2025’te tutuklanmıştı. İstanbul 1. Ağır Ceza Mahkemesi tarafından kabul edilen iddianamede Akpolat hakkında 52 ayrı eylem nedeniyle 415 yıla kadar hapis cezası talep ediliyor.

İKİNCİ DOSYADA DA TUTUKLANDI

Akpolat, İstanbul Büyükşehir Belediyesi’ne yönelik yolsuzluk soruşturması kapsamında Boğaz hattındaki kaçak yapılaşmalarla ilgili yürütülen dosyaya da dahil edildi. Bu kapsamda savcılık, Akpolat’ın görev süresi boyunca imar ve ruhsat işlemleri karşılığında bazı iş insanlarından rüşvet talep ettiği iddiasıyla ikinci kez tutuklanmasını istedi.

Savcılığın sevk yazısında, rüşvet paralarının 'belediyenin aşevine bağış' adı altında talep edildiği, teslim edilen paralar için makbuz düzenlenmediği ve paraların elden, şoförler ile bazı belediye çalışanları aracılığıyla alındığı iddialarına yer verildi.

KRİTİK İDDİALAR YER ALDI

Dosyada yer alan beyanlara göre, iş insanı Serdar Bilgili’nin 500 bin dolar, Beşiktaş’ta 'İnari Omakase' adlı işletmenin sahibi Aycan Akdağ ile tanık Sonat Sarper Ekşioğlu’nun ise toplam 2 milyon lira vermek zorunda kaldıklarını ifade ettikleri aktarıldı. Savcılık, Akpolat hakkında rüşvet alma suçuna ilişkin somut delillere dayalı kuvvetli suç şüphesi bulunduğunu, tanıklar üzerinde baskı kurulması ve delillerin karartılması riskinin devam ettiğini belirterek tutuklamanın orantılı olacağını savundu. Sulh ceza hâkimliği, yapılan değerlendirme sonucunda Akpolat’ın 'rüşvet almak' suçlamasıyla da tutuklanmasına karar verdi.