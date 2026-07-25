Riva'da Talan Edilen 186 Odalı Otelde 9 Yıl Sonra Yıkım Başladı: Milli Takım Kampı Tarihe Karışıyor

Beykoz Riva’da uzun yıllardır hukuki anlaşmazlıklar nedeniyle atıl kalan, kapı ve pencereleri talan edilen 186 odalı eski A Milli Takım otelinin yıkımına başlandı. Beykoz Belediyesi, güvenlik riski oluşturan binanın yerine Gençlik ve Spor Bakanlığı ile birlikte uluslararası standartlarda dev bir gençlik kampı inşa edecek.

Son Güncelleme:
Riva'da Talan Edilen 186 Odalı Otelde 9 Yıl Sonra Yıkım Başladı: Milli Takım Kampı Tarihe Karışıyor
A+ Yazı Boyutunu Büyüt A- Yazı Boyutunu Küçült

İstanbul'un gözde sahil şeritlerinden Beykoz Riva’da, bir dönem Türk futbolunun kalbinin attığı efsane tesis için dönüm noktası yaşanıyor.

Riva'da Talan Edilen 186 Odalı Otelde 9 Yıl Sonra Yıkım Başladı: Milli Takım Kampı Tarihe Karışıyor - Resim : 1

Riva'daki 186 odalı otel, bir dönem A Milli Futbol Takımı'nın kamp tesisi olarak kullanıldı. 2009 yılında işletme hakkı özel sektöre devredilen otel, daha sonra Özelleştirme İdaresi Başkanlığı'nca satış ve işletme hakkı ihalesine çıkarıldı.

Riva'da Talan Edilen 186 Odalı Otelde 9 Yıl Sonra Yıkım Başladı: Milli Takım Kampı Tarihe Karışıyor - Resim : 2

İHALE SÜREÇLERİ TIKANINCA TALAN EDİLDİ

2017 yılında başlayan ihale süreçlerin tamamlanamaması nedeniyle faaliyetini durduran tesis, 9 yıl boyunca atıl durumda kaldı.

Riva'da Talan Edilen 186 Odalı Otelde 9 Yıl Sonra Yıkım Başladı: Milli Takım Kampı Tarihe Karışıyor - Resim : 3

Sahipsiz kalan binanın kapıları, pencereleri ve kullanılabilir tüm eşyaları kimliği belirsiz kişilerce sökülerek çalındı.

YIKIMINA BAŞLANDI

Güvenlik riski oluşturduğu belirtilerek gelen şikayetler üzerine otel, Beykoz Belediyesi ekipleri tarafından iş makineleriyle yıkılmaya başlandı.

Riva'da Talan Edilen 186 Odalı Otelde 9 Yıl Sonra Yıkım Başladı: Milli Takım Kampı Tarihe Karışıyor - Resim : 4

Çevrede güvenlik önlemlerinin alındığı yıkım süreci havadan görüntülendi.

Riva'da Talan Edilen 186 Odalı Otelde 9 Yıl Sonra Yıkım Başladı: Milli Takım Kampı Tarihe Karışıyor - Resim : 5

'RİVA’YI SPORUN MERKEZİ YAPACAĞIZ'

Yıkım çalışmalarını yerinde takip eden Beykoz Belediye Başkan Vekili Özlem Vural Gürzel, alanın dönüşümüne ilişkin şunları kaydetti:

"Burası uzun yıllardır sahipsiz kalan metruk bir oteldi. Gençlerimizin ciddi sıkıntılı zaman geçirdiği bir yer haline gelmişti. Sahipsiz olduğu için burada neler yaşandığını takip eden de olmuyordu. Burayla ilgili ilk hayalimiz, bu yapının yıkılarak bu kötü görüntünün ortadan kaldırılmasıydı. Sonrasında ise Gençlik ve Spor Bakanlığı ile birlikte buraya çok güzel bir gençlik kampı kazandırmayı hedefliyoruz. Aynı zamanda uluslararası müsabakalara da ev sahipliği yapacak bir tesis olmasını planlıyoruz. Burası Beykoz’un ve Riva’nın en güzel noktalarından biri. Bu kadar atıl ve kötü durumda olmasından memnun değildik. Gençlerimize söz vermiştik. Burayı çok güzel bir gençlik kampı haline getireceğiz ve Riva’yı sporun merkezi yapacağız. Bugün de yıkım çalışmalarıyla hayalimizin ilk adımını gerçekleştiriyoruz."

Kaynak: DHA

Etiketler
A Milli Takım Beykoz Otel
Son Güncelleme:
NATO Stajyeri Olan Kanadalı Bir Kadın, Casusluk Suçlamasıyla Belçika’da Gözaltına Alındı NATO Stajyeri Casusluk Suçlamasıyla Gözaltına Alındı
Kadir İnanır'ın 3 Ayrı Gizli Vasiyeti Ortaya Çıktı: Usta Sanatçının Serveti Kime Kalacak? Kadir İnanır'ın 3 Ayrı Gizli Vasiyeti Ortaya Çıktı: Usta Sanatçının Serveti Kime Kalacak?
TFF’den Galatasaray’a Soğuk Duş! Hacıosmanoğlu’ndan Taraftarı Çıldırtan Karar: Tepki Üstüne Tepki Yağıyor TFF'den Çıldırtan Karar! Tepki Üstüne Tepki Yağıyor
Bunu Yapanların Beyni Yaşlanmıyor! 30 Bin Kişiyle Kanıtlandı Bunu Yapanların Beyni Yaşlanmıyor! 30 Bin Kişiyle Kanıtlandı
ÇOK OKUNANLAR
Gülistan Doku Soruşturmasında Sıcak Gelişme: Eski Valinin Eşi Handan Sonel Tutuklandı Eski Vali Tuncay Sonel'in Eşi Tutuklandı
Trump'tan Beklenmedik Açıklama: Başkanlık Seçimlerinde Üçüncü Kez Aday Olacak mı? Trump'tan Beklenmedik Açıklama: Başkanlık Seçimlerinde Üçüncü Kez Aday Olacak mı?
AKOM ve Meteoroloji Peş Peşe Uyardı: 35 İlde Turuncu ve Sarı Alarm Verildi! ‘Afete Dönüşme İhtimali Var’ 35 İlde Turuncu ve Sarı Alarm! ‘Afete Dönüşme İhtimali Var’
Sağanak Ankara ve İstanbul'u Vurdu: Yollar Çöktü, Su Baskınları Hayatı Felç Etti Sağanak Ankara ve İstanbul'u Vurdu
Eyüpsultan'da Yolcu Otobüsü ve Otomobil Kaza Yaptı: Yaralılar Var Eyüpsultan'da Yolcu Otobüsü ve Otomobil Kaza Yaptı