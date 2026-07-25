Riva'da Talan Edilen 186 Odalı Otelde 9 Yıl Sonra Yıkım Başladı: Milli Takım Kampı Tarihe Karışıyor

A+ Yazı Boyutunu Büyüt A- Yazı Boyutunu Küçült

İstanbul'un gözde sahil şeritlerinden Beykoz Riva’da, bir dönem Türk futbolunun kalbinin attığı efsane tesis için dönüm noktası yaşanıyor.

Riva'daki 186 odalı otel, bir dönem A Milli Futbol Takımı'nın kamp tesisi olarak kullanıldı. 2009 yılında işletme hakkı özel sektöre devredilen otel, daha sonra Özelleştirme İdaresi Başkanlığı'nca satış ve işletme hakkı ihalesine çıkarıldı.

İHALE SÜREÇLERİ TIKANINCA TALAN EDİLDİ

2017 yılında başlayan ihale süreçlerin tamamlanamaması nedeniyle faaliyetini durduran tesis, 9 yıl boyunca atıl durumda kaldı.

Sahipsiz kalan binanın kapıları, pencereleri ve kullanılabilir tüm eşyaları kimliği belirsiz kişilerce sökülerek çalındı.

YIKIMINA BAŞLANDI

Güvenlik riski oluşturduğu belirtilerek gelen şikayetler üzerine otel, Beykoz Belediyesi ekipleri tarafından iş makineleriyle yıkılmaya başlandı.

Çevrede güvenlik önlemlerinin alındığı yıkım süreci havadan görüntülendi.

'RİVA’YI SPORUN MERKEZİ YAPACAĞIZ'

Yıkım çalışmalarını yerinde takip eden Beykoz Belediye Başkan Vekili Özlem Vural Gürzel, alanın dönüşümüne ilişkin şunları kaydetti:

"Burası uzun yıllardır sahipsiz kalan metruk bir oteldi. Gençlerimizin ciddi sıkıntılı zaman geçirdiği bir yer haline gelmişti. Sahipsiz olduğu için burada neler yaşandığını takip eden de olmuyordu. Burayla ilgili ilk hayalimiz, bu yapının yıkılarak bu kötü görüntünün ortadan kaldırılmasıydı. Sonrasında ise Gençlik ve Spor Bakanlığı ile birlikte buraya çok güzel bir gençlik kampı kazandırmayı hedefliyoruz. Aynı zamanda uluslararası müsabakalara da ev sahipliği yapacak bir tesis olmasını planlıyoruz. Burası Beykoz’un ve Riva’nın en güzel noktalarından biri. Bu kadar atıl ve kötü durumda olmasından memnun değildik. Gençlerimize söz vermiştik. Burayı çok güzel bir gençlik kampı haline getireceğiz ve Riva’yı sporun merkezi yapacağız. Bugün de yıkım çalışmalarıyla hayalimizin ilk adımını gerçekleştiriyoruz."

Kaynak: DHA