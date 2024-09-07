Riva'da Hortum Çıktı

İstanbul'un Beykoz ilçesine bağlı Riva'da sağanak yağış etkili oldu. Denizde oluşan hortum vatandaşları tedirgin etti.

Riva'da Hortum Çıktı

Beykoz Riva'da sağanak yağış etkili olurken, Riva açıklarında deniz üzerinde hortum oluştu. Oluşan hortum bir vatandaşın cep telefonu kamerasına yansıdı.

İstanbul'un Beykoz ilçesinde sabah saatlerinde sağanak yağış etkili oldu. Havanın bir anda kararmasıyla birlikte Riva açıklarında deniz üzerinde hortum oluştu. Karadan uzakta meydana gelen hortumun karaya bir etkisi olmazken, bir vatandaş ise oluşan hortumu cep telefonu kamerasıyla kaydetti.

Kaynak: İHA

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