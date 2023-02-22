Richter ölçeğine göre; hangi büyüklükte deprem yılda kaç kez olur ve hangi etkileri yaratır?
Türkiye, Kahramanmaraş'ta meydana gelen ve 10 ili etkileyen 7.7 ve 7.6 büyüklüğünde iki depremin yaralarını sarmaya çalışıyor. Yaşanan depremlerin ardından deprem ölçme yöntemleri de merak ediliyor.
Türkiye 6 Şubat sabahı kara bir güne uyandı. Kahramanmaraş'ın Pazarcık ilçesinde meydana gelen 7.7 büyüklüğündeki depremin ardından binlerce bina yıkıldı ve binlerce insan enkaz altında kaldı. Gece saat 04.17'de meydana gelen yıkıcı depremin üstünden 12 saat geçmeden bir deprem daha yaşandı. 7.6 büyüklüğündeki ikinci deprem 13.24'te meydana geldi.
Yaşanan iki büyük depremin ardından tüm ülkede adeta seferberlik ilan edildi. Halk, deprem bölgesinde yaraları sarmak için onlarca kampanya düzenleyerek gıda, giyim ve barınma ihtiyaçları için de harekete geçti. Tüm bunlarla birlikte depremlerin ve yaşanan yıkımın büyüklüğü, depremle ilgili bilgilerin yeniden araştırılmaya başlanmasına neden oldu.
Depremlerde büyüklüğü ölçmek için kullanılan Richter ölçeği de en çok araştırılan konulardan biri oldu. Peki Richter ölçeğine göre hangi büyüklükte deprem yılda kaç kez yaşanıyor ve etkileri ne oluyor?
İşte o liste:
0-1,9 aralığındaki depremler
Bu büyüklükte depremler günde yaklaşık 8.000 kez yaşanır. Sadece özel sismik aletler sayesinde ölçülür.
Bu aralıktaki depremlerin gücü, 0,001–0,7 ton güce eşittir.