Reyhanlı’daki Trafik Kazasında 1 Kişi Yaralandı

Kaza, Reyhanlı İlçesi Cilvegözü Sınır Kapısı civarında meydana geldi. Seyir halindeki tır ve otomobilin çarpışmasıyla meydana gelen kazada otomobil sürücüsü yaralandı.

Kazanın ihbar edilmesi üzerine bölgeye sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekipleri tarafından araçtan çıkarılan sürücü, sağlık ekipleri tarafından hastaneye kaldırıldı. Polis ekipleri kazayla ilgili inceleme başlattı.

Kaynak: İHA