Reyhanlı Katliamı Davasında Karar: 3 Sanığa 53'er Kez Ağırlaştırılmış Müebbet ve Binlerce Yıl Hapis
Hatay'ın Reyhanlı ilçesinde 11 Mayıs 2013'te düzenlenen ve 53 kişinin hayatını kaybettiği bombalı saldırılara ilişkin 33 sanıklı davada karar açıklandı. Mahkeme, katliamın planlayıcıları ve failleri arasında yer alan 3 sanığı 53'er kez ağırlaştırılmış müebbet ve toplam 3 bin 921 yıl hapis cezasına çarptırdı.
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Kaynak: DHA
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