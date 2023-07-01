Reuters'tan 'erişime engellenen' Bilal Erdoğan haberi hakkında açıklama: Haberimizin akasındayız

Reuters imza attığı Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Erdoğan'ın oğlu Bilal Erdoğan'ın adının geçtiği yolsuzluk soruşturması haberine gelen tepki ve engellemelerin ardından ilk kez konuştu.

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Reuters'tan 'erişime engellenen' Bilal Erdoğan haberi hakkında açıklama: Haberimizin akasındayız

İngiliz haber ajansı Reuters, Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın oğlu Bilal Erdoğan'ın adının yolsuzluk soruşturmasıyla ilgili haberine ilişkin açıklama yaptı. 

VOA Türkçe'ye yazılı açıklama yapan Reuters sözcüsü “Haberimiz Thomson Reuters Güven İlkeleri ve küresel kamu yararına adil ve doğru habercilik yayınlama yönündeki bağlılığımıza uygun olarak hazırlanmıştır. Haberimizin arkasındayız” dedi. 

AKP KANADINDAN ART ARDA AÇIKLAMALAR GELMİŞTİ

Haberin yayınlanmasının ardından hükümet yetkililerinden tepkiler art arda gelmişti. Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun, Bilal Erdoğan ile ilgili iddiaları “bir senaryodan oluşturulan haberin gazetecilik tarihi açısından kara bir leke olduğunu” sözleriyle savunmuştu.

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz ise NATO Zivesi öncesi Reuters’ın Bilal Erdoğan'a yönelik manipülasyon ve yalan haber yapmasını kınadığını belirtmişti. Habere tepki gösterenler arasında TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, AKP Genel Başkan Yardımcısı Ömer Çelik de yer aldı.

HABERE ERİŞİM ENGELİ KARARI

Reuters haberinin yayınlanmasından kısa bir süre sonr Reuters haber içeriğine erişim engeli kararı da alındı. İstanbul Anadolu 5. Sulh Ceza Mahkemesi, Reuters haberi içeriğini yayınlayan 93 haber sitesi ve Twitter adresine erişimin engellenmesine karar vermişti. 

Etiketler
Bilal Erdoğan AKP Recep Tayyip Erdoğan
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