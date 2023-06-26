Reuters: ABD ve İsveçli savcılar, Bilal Erdoğan'ın adının geçtiği 'alkolmetre' yolsuzluk şikayetini inceliyor

Reuters haber ajansı, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın oğlu Bilal Erdoğan'ın adının geçtiği yolsuzluk şikayeti üzerine İsveçli ve ABD'li savcıların iddiaları araştırmaya başladığını belirtti.

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Reuters: ABD ve İsveçli savcılar, Bilal Erdoğan'ın adının geçtiği 'alkolmetre' yolsuzluk şikayetini inceliyor

Amerika Birleşik Devletleri ve İsveç'teki yolsuzlukla mücadele yetkililerin "Amerikan şirketinin ortağı İsveçli Dignita Systems firmasının, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın oğlu Bilal Erdoğan üzerinden Türkiye pazarında yer edinmeye çalıştığı" iddialarını incelediği belirtildi.

Reuters haber ajansının önerilen pazarlama planına dair iletişim ve belgelerini inceleyerek hazırladığı özel haberinde, Dignita'nın projeyi geçen yıl aniden bitirdiğini ve sonuç olarak "herhangi bir rüşvetin ödenmediğini" aktardı.

Reuters, iddiaların Türkiye'nin veto ettiği İsveç'in NATO'ya üyelik başvurusu konusunda beklentilerin arttığı hassas bir döneme denk geldiğine işaret etti. 

"ALKOLMETRE KULİSİ"

Yetkili mercilere iletilen şikayet dilekçesine göre, "Dignita, bir aracın ön panosuna yerleştirilen ve kontak çevrildiğinde otomatik olarak devreye giren alkol ölçme aletini Türkiye pazarına sokmayı amaçladı ve bunun için Erdoğan yönetimine buna olanak verecek yasal düzenlemeleri yapması için kulis yapmayı planladı."

Reuters'in haberine göre, "Belirli kategorideki araçlar ve sürücüleri için alkolmetre ve kontak kilidi kullanımının zorunlu hale getirilmesini isteyen firma, karşılığında 10 yıllık ticari münhasırlık anlaşması talep etti."

Dilekçede firmanın, ürünlerinin satışı için alacağı münhasırlık anlaşması karşılığında Bilal Erdoğan'ın yönetim kurulu üyesi olduğu İbn Haldun Üniversitesi ile Tügva Vakfı'na paravan bir şirket aracılığıyla "on milyonlarca dolar lobi ücreti ödeyeceğini taahhüt ettiği" ileri sürüldü.

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