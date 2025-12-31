Resul Emrah Şahan'dan Cezaevinde Beste… ‘Silivri No:9’

A+ Yazı Boyutunu Büyüt A- Yazı Boyutunu Küçült

Şişli Belediye Başkanı Resul Emrah Şahan’ın Silivri Cezaevi’nde kaleme aldığı “No:9” adlı beste, Türkiye müziğinin usta isimlerinin katkılarıyla tamamlanarak dinleyiciyle buluştu. Özgür günlere adanan eser için hazırlanan klip, YouTube ve Spotify üzerinden yayımlandı.

Adını, Şahan’ın cezaevinde diğer tutuklularla birlikte kaldığı bölümden alan “No:9”, hem taşıdığı sembolik anlam hem de güçlü müzisyen kadrosuyla dikkat çekti. Bestede kavalı, Şahan’ın babası Talip Şahin çalarken; asma davul ve sandukada Arif Sağ, akustik gitarda Bülent Ortaçgil, yaylı tanburda Cahit Berkay yer aldı. Bağlamada Erdal Erzincan ve Tolga Sağ’ın imzası bulunan eserde, perküsyonda Diler Özer, piyanoda ise Dengin Ceyhan katkı sundu.

Yaylı düzenlemeler İstanbul Strings tarafından icra edilirken, trompette Atakan Gözetlik, elektro gitarda ise Cenk Şanlıoğlu esere eşlik etti. Mix ve mastering süreci Ömer Avcı tarafından yürütülürken, esere tonmeister olarak Ertan Keser imza attı. Video klip yönetmenliğini ise Resul Emrah Şahan’ın ablası Ceren Şahan üstlendi. Proje, farklı kuşaklardan ve müzik disiplinlerinden sanatçıları bir araya getirdi.

ŞAHAN'DAN MESAJ: 'UMUT ETMEKTEN VAZGEÇMEYEN HERKESE'

Şişli Belediye Başkanı Resul Emrah Şahan, cezaevinden ilettiği mesajında şu ifadeleri kullandı:“Bu beste; her koşulda mücadeleyi sürdürenlere, tutuklu yol arkadaşlarıma ve umut etmekten vazgeçmeyen herkese armağandır. Bu armağana ortak olan, besteyi seslendiren tüm sanatçılara, büyük ustalarıma yürekten teşekkür ediyorum. Bundan sonra bu melodi milletime emanettir: Umut etmekten vazgeçmeyen herkesin dilinde dolaşsın, dalga dalga yayılsın, uzak olanı yakın etsin, yalnız hissedene yoldaş olsun isterim. 31 Aralık, aynı zamanda bu zor süreci sabrıyla, desteğiyle ve sevgisiyle kolaylaştıran sevgili eşimin de doğum günü. O da tüm yol arkadaşlarımın aileleri gibi büyük bir mücadele veriyor, ağır bir yükü omuzluyor. 2026’nın artık kavuşmaların yılı olmasını, sevdiklerimizin yükünün hafiflemesini diliyorum. Umutla beklediğimiz o günlere erişmeye; hakkın, hukukun ve adaletin hâkim olacağı bir düzene kavuşmaya çok ihtiyacımız var. Hepinizi en içten duygularımla, sevgi ve hasretle selamlıyorum.”

Kaynak: Haber Merkezi