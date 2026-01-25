Resul Emrah Şahan'dan Açık Mektup: Kent Uzlaşısı Soruşturmasını İşaret Etti, 'Henüz İddianamem Bile Yok'

A+ Yazı Boyutunu Büyüt A- Yazı Boyutunu Küçült

Şişli'nin tutuklu Belediye Başkanı Resul Emrah Şahan, yazılı açıklama yaptı. Gözaltına alınmasının üzerinden geçen 10 ayı hatırlatan Resul Emrah Şahan, "Sn. Ahmet Özer’in tahliyesinin ardından tahliyemi beklerken, Eylül 2025’te, son dakikada İBB iddianamesine eklenerek ikinci kez tutuklanmam yaşadığımız sürecin hukuki değil, siyasi olduğunu bir kez daha gösterdi. Bu 'yedek tutuklama', adli sürecin geldiği noktayı bütün çıplaklığıyla ortaya koydu" ifadelerini kaydetti.

Resul Emrah Şahan, Kent Uzlaşısı soruşturmaları içinde tutuklu tek belediye başkanı olduğuna dikkat çekerek, henüz hazırlanmayan iddianameyi de hatırlattı.

Resul Emrah Şahan'ın açıklamasından öne çıkanlar şöyle:

"2024 yerel seçimlerinde Şişli halkının tercihi, iradesi ve teveccühüyle seçilmiş bir belediye başkanı olmanın sorumluluğuyla; başta Şişli’ye, sonra İstanbul’a ve hukuksuzluklar karşısında vicdanı yaralanan milletimize bazı gerçekleri hatırlatmak istiyorum.

Zira hakikatin tanığı olan hafızamızı diri tutmalıyız. O nedenle başlayalım:

Bir şafak baskınıyla gözaltına alınmamın üzerinden 10 aydan fazla zaman geçti. 23 Mart 2025 günü tutuklandım. Şişli Belediyesi’ne kayyum atandı.

Hakkımdaki suçlama açık:

“Terör örgütüne yardım etmek.”

Peki bu yardımın delili ne? Gizli tanık ifadeleri. Ve iki siyasi partinin, kendi siyasi kurullarında aldığı seçim ittifakı kararının suç olarak gösterilmesi.

'SÜREÇ HUKUKİ DEĞİL SİYASİ'

Bu tablo içinde, Sn. Ahmet Özer’in tahliyesinin ardından tahliyemi beklerken, Eylül 2025’te, son dakikada İBB İddianamesine eklenerek ikinci kez tutuklanmam —bu kez Şişli’de iş yapan müteahhitlerden alelacele alınan ifadelerle— yaşadığımız sürecin hukuki değil, siyasi olduğunu bir kez daha gösterdi. Bu “yedek tutuklama”, adli sürecin geldiği noktayı bütün çıplaklığıyla ortaya koydu.

Bugün İstanbul’un kalbinde, Cumhuriyet’in kuruluşunun nüvesi olan ilçede, çok sevdiğim Şişli’de kayyum var. Bunu herkesten önce benim vicdanım kabul etmiyor. Bugün hukuk dili, cetvelle değil; beka duygusuyla çizilmiş sınırlarımız içinde, “Batı illerindeki Kürtler” söylemini kullanarak ayrımcılığı yeniden üreten tehlikeli bir eşiği zorluyor.

Bugün, değişim vaadiyle yola çıkan CHP’nin, yeniden millet olma sorumluluğuyla kurduğu Türkiye İttifakı siyasetinin terörle ilişkilendirilmesi gibi derin bir hukuki çelişkiyle karşı karşıyayız.

Bugün büyük bir siyasi kuraklık içindeyiz. Bu kuraklığa umut olacak genç siyasetçilerin, belediye başkanlarının, yerel demokrasiden filizlenen değişim talebinin kökünü kurutmak isteyen bir karanlıkla yüz yüzeyiz. İşte bu karanlığa karşı hafızamızı diri tutalım.

'HENÜZ İDDİANAMEM BİLE YOK'

Bugün ise neredeyse 11 aydır Kent Uzlaşısı soruşturmaları içinde tutuklu tek belediye başkanıyım. Henüz iddianamem bile yok. Belki bu tutukluluk, 100 yıllık demokrasi mücadelesinde bir detay olarak görülebilir. Bugün ihtiyacımız olan şey; birbirimizi suçlamak değil, birbirimizin hakkını savunmaktır.Çünkü demokrasi yalnızca sandık günü değil; milli iradeye sahip çıkılan her gündür."

