Resul Emrah Şahan CHP'deki Polis Müdahalesini Cezaevinden Yazdı: 'Kendi 28 Şubat'ımızı Yaşıyoruz'

CHP içindeki kurultay, ve "butlan" tartışmaları tırmanırken, tutuklu Şişli Belediye Başkanı Resul Emrah Şahan, 24 Mayıs’ta parti binasına polis girmesiyle zirveye ulaşan gerilimli günü cezaevinden kaleme aldı. 12 metrekarelik hücresinde televizyon başında yaşananları anbean takip eden Şahan, süreci tarihi bir kırılma noktası olarak nitelendirdi ve "Kendi 28 Şubat'ımızı yaşıyoruz" benzetmesinde bulundu.

'TEDBİR DEVLETİNİN MÜDAHALESİ'

Medyascope için kaleme aldığı yazısında CHP Genel Merkezi’nin önüne polisin gelmesini ve yaşanan arbedeyi "tedbir devletinin müdahalesi" olarak tanımlayan Şahan, parti içindeki bazı isimlere de kırgınlığını gizlemedi. Geçmişte cezaevinde kendisini ziyaret eden ve ortak gelecek planları yapan bazı siyasilere göndermede bulunan Şahan, şu ifadeleri kullandı:

"Bursa milletvekillerinden biriyle burada ülkenin geleceği için saatlerce sohbet etmiştik. 'Hani aynı yerdeydik bu ülkenin geleceği için!' diyorum şimdi. Sonra kendime kızıyorum; 'Ne safmışsın be Emrah, şu siyaset simsarlığını hiç öğrenemedin!' diyorum."

'BU KADARINI DÜŞÜNMEMİŞTİM'

Mektubunda genel başkan ilan edilen Kemal Kılıçdaroğlu ile geçmişteki diyaloglarını da hatırlatan Şahan, yaşanan hukuki karmaşaya ve partiye yönelik hamlelere sitem etti. Şahan, "Kemal Kılıçdaroğlu ile en son ofisindeki akademik toplantıları konuşmuştuk. Butlan konusunu açmamıştım bile, bu kadarını düşünmemiştim. Şimdi ne mutlu ederdi acaba sonrasında CHP’ye butlan getiren bu aklı? Benim ailemden, kızımdan bir ömür uzak olmamı, bu zindanda çürümemi mi istiyorlar? İçlerindeki kin neye?" diyerek sert sorular yöneltti.

ÖZGÜR ÖZEL’İN YAĞMURDAKİ YÜRÜYÜŞÜ

Televizyonda Özgür Özel’in polis barikatları ve yağmur altında Meclis parkına doğru yaptığı yürüyüşü soluksuz izlediğini belirten Şahan, o anlarda boğazının düğümlendiğini ifade etti. Taktiksel yaklaşan ve oy hesabı yapan herkesin milletle bağının kopacağını savunan tutuklu başkan, koridorda karşılaştığı diğer tutuklu belediye başkanlarının gözlerinde de sabahtan akşama hüznün yerini umuda bıraktığını aktardı.

HÜCREDE CAZ KONSERİ VE BAYRAM GÖRÜŞÜ HAZIRLIĞI

Mektubunun sonunda cezaevinden detaylar da paylaşan Şahan, TRT Müzik’teki Dünya Caz Günü konserini izleyerek teselli bulduğunu ve ritim tuttuğunu yazdı. Bugün yapılacak açık görüş için heyecanlı olduğunu belirten Şahan, "Kantin fişi yazacağım. Ailem ve kuzum gelecek. Onlara kantinden top kek yazıyorum, bayramda birlikte yiyelim diye. Yolculuk yeni başlıyor, yolumuz açık olsun" diyerek mektubunu umutlu bir mesajla noktaladı.

Kaynak: Medyascope