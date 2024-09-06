Ressam Nuri İyem’in Muhteşem Eserleri İEF’te

Resim tekniğindeki özgünlük ve zengin konu çeşitliliği ile modern sanat tarihinde özel bir yeri bulunan ressam Nuri İyem’in eserleri, İstanbul Büyükşehir Belediyesi’nin katkılarıyla hazırlanan “Solo Botter: Nuri İyem” sergisiyle Pakistan Pavyonu’nda sanatseverlerin beğenisine sunuldu.

93’üncü kez “teknoloji” temasıyla kapılarını açan 93. İzmir Enternasyonal Fuarı’nın (İEF) onur konuğu kenti olan İstanbul, fuardaki standında kültürel mirası, gastronomisi ve yenilikçi teknolojik girişimleriyle ziyaretçilere zengin bir deneyim sunarken sanatı da İzmirliler ile buluşturdu. İstanbul Büyükşehir Belediyesi’nin katkılarıyla hazırlanan “Solo Botter: Nuri İyem” sergisi İstanbul’da Casa Botter’den sonra İzmir’de ziyaretçileriyle buluştu. Kültürpark Pakistan Pavyonu’ndaki sergi, sanatçının farklı dönemlerden karakteristik çalışmalarından özel bir seçki sunuyor. Sergi, 9 Eylül’e kadar ziyarete açık olacak.

MODERN SANAT TARİHİNDE DE ÖZEL VE AYRICALIKLI KILIYOR

İstanbul Büyükşehir Belediyesi ev sahipliğinde 29 eserden oluşan serginin küratörlüğünü Levent Çalıkoğlu, asistan küratörlüğünü ise İrem Büşra Coşkun üstlendi. Toplumsal gerçekçi akımın önde gelen isimlerinden ressam Nuri İyem’in her seferinde yeni baştan yorumladığı ikonik kadın yüzleri, renk ve ışık ile yoğunlaşarak romantik bir atmosfere bürünen manzaraları, sanatseverleri büyüledi. Kendine özgü sanatçı kişiliği, resim tekniğindeki özgünlük ve zengin konu çeşitliliği, İyem’i modern sanat tarihinde de özel ve ayrıcalıklı kılıyor.

İSTANBUL ZENGİN BİR DENEYİM SUNUYOR

İzmir Enternasyonal Fuarı’nın onur konuğu kenti İstanbul, kültürel mirası, gastronomisi ve yenilikçi teknolojik girişimleriyle ziyaretçilere zengin bir deneyim sunuyor.

İzmir Büyükşehir Belediyesi standının yanında yer alan İstanbul Büyükşehir Belediyesi’ne (İBB) ait stant; İBB Miras, İBB Kültür ve Visit İstanbul markaları ile ziyaretçilerin karşısına çıktı. İBB Miras, İstanbul’daki kaderine terk edilmiş yüzlerce kültür varlığını restore ederek geleceğe taşıyor. İBB Kültür, zengin etkinlik takvimiyle bu yaşam alanlarına hayat veriyor, kültür sanatı İstanbullular için ulaşılabilir kılıyor. Visit İstanbul, İstanbul’un ziyaretçileri için çok yönlü olarak deneyimlenebilmesine aracılık ediyor.

Kaynak: İHA