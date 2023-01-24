Resmi Gazete'de yayınlandı: Schneider Enerji’de greve engel

Birleşik Metal-İş Sendikası'na üye işçiler, toplu sözleşme görüşmelerinde anlaşma sağlanamaması nedeniyle Kocaeli'de bulunan Schneider Enerji fabrikasında greve çıktı.

Bugünkü yayınlanan Resmi Gazete'deki Cumhurbaşkanı Kararı'nda grev kararının milli güvenliği bozduğu gerekçesiyle 60 gün ertelenmesine karar verildi.

NE OLMUŞTU?

Birleşik Metal-İş Sendikası, toplu sözleşme görüşmelerinde anlaşma sağlanamaması nedeniyle Kocaeli’de bulunan Schneider Enerji fabrikasında işçilerin saat 10.00 itibariyle greve çıktığını duyurdu.

Birleşik Metal-İş, önceki gün Schneider Enerji, Grid Solutıons Enerji ve Hitachi işletmelerine bağlı 6 fabrikadan 1400 üyenin greve çıkacağını duyurmuştu. Sendika, GE Grid Solutions ve Hitachi Energy ile greve saatler kala toplu sözleşme imzalarken Schneider Enerji’ye grev pankartını astı.