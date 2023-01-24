Resmi Gazete'de yayınlandı: Schneider Enerji’de greve engel

Resmi Gazete'nin bugünkü yayınlanan sayısındaki Cumhurbaşkanı Kararı'nda Birleşik Metal tarafından Schneider Enerji'de başlatılan grev kararı ertelendi.

Son Güncelleme:
Resmi Gazete'de yayınlandı: Schneider Enerji’de greve engel

Birleşik Metal-İş Sendikası'na üye işçiler, toplu sözleşme görüşmelerinde anlaşma sağlanamaması nedeniyle Kocaeli'de bulunan Schneider Enerji fabrikasında greve çıktı.

Bugünkü yayınlanan Resmi Gazete'deki Cumhurbaşkanı Kararı'nda grev kararının milli güvenliği bozduğu gerekçesiyle 60 gün ertelenmesine karar verildi. 

Resmi Gazete'de yayınlandı: Schneider Enerji’de greve engel - Resim : 1

NE OLMUŞTU?

Birleşik Metal-İş Sendikası, toplu sözleşme görüşmelerinde anlaşma sağlanamaması nedeniyle Kocaeli’de bulunan Schneider Enerji fabrikasında işçilerin saat 10.00 itibariyle greve çıktığını duyurdu.

Birleşik Metal-İş, önceki gün Schneider Enerji, Grid Solutıons Enerji ve Hitachi işletmelerine bağlı 6 fabrikadan 1400 üyenin greve çıkacağını duyurmuştu. Sendika, GE Grid Solutions ve Hitachi Energy ile greve saatler kala toplu sözleşme imzalarken Schneider Enerji’ye grev pankartını astı.

Son Güncelleme:
"Bir karşıtlık çıkarmak amacında değilim" Güncel 23 Ocak 2023 22:56
Balyoz davasında karar ertelendi Güncel 23 Ocak 2023 22:43
Beyoğlu'nda kilisede yangın Güncel 23 Ocak 2023 21:51
'Şeriat istemeyen, Müslüman değildir' dedi Güncel 23 Ocak 2023 21:49
ÇOK OKUNANLAR
"Erdoğan'ın ayakkabıları yalanmalı" demişti; AKP'li Yediyıldız Erdoğan'ı Tanrı ile karşılaştırmış "Erdoğan'ın ayakkabıları yalanmalı" demişti; AKP'li Yediyıldız Erdoğan'ı Tanrı ile karşılaştırmış
Resmi Gazete'de yayınlandı: Schneider Enerji’de greve engel Resmi Gazete'de yayınlandı: Schneider Enerji’de greve engel
Masterchef jürisinde yaprak dökümü: Bir şef daha ayrılıyor Masterchef jürisinde yaprak dökümü: Bir şef daha ayrılıyor
Ünlüler adasından iki isim yarışmadan çekildi Ünlüler adasından iki isim yarışmadan çekildi
Çalışmayı düşünen EYT'liler dikkat: Yargıtay'dan emsal karar Çalışmayı düşünen EYT'liler dikkat