Resmi Gazete'de Yayımlandı: Türkiye ve Brezilya Savunma Sanayisinde Güçlerini Birleştiriyor

Türkiye ile Brezilya arasında savunma sanayisi kabiliyetlerini artırmak, askeri mal ve hizmetlerin üretimi ile lojistik destek alanlarında stratejik işbirliği sağlamak amacıyla imzalanan milletlerarası anlaşma, Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın onayının ardından Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe girdi.

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Resmi Gazete'de Yayımlandı: Türkiye ve Brezilya Savunma Sanayisinde Güçlerini Birleştiriyor
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Türkiye, savunma sanayisindeki küresel ağını genişletmeye devam ediyor. 25 Mart 2022'de imzalanan "Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Brezilya Federatif Cumhuriyeti Hükümeti Arasında İmzalanan Savunma Sanayi İşbirliği Anlaşması"nın ilişik notalarla birlikte onaylanması hakkındaki karar Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın imzasıyla Resmi Gazete'de yer aldı.

ORTAK ÜRETİM VE LOJİSTİK DESTEK SAĞLANACAK

Buna göre anlaşma, taraflar arasında savunma mal ve hizmetlerinin geliştirilmesi, üretimi, tedariki, idamesi ve ilgili teknik ve lojistik destek alanlarında daha etkili işbirliği ile tarafların savunma sanayi kabiliyetlerini geliştirerek savunma sanayi alanında işbirliğini sağlamayı amaçlıyor.

Anlaşma, tarafların yetkili makamları ve/veya savunma sanayi kuruluşları arasındaki savunma sanayi alanında karşılıklı işbirliği faaliyetlerini kapsıyor.

Kaynak: AA

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