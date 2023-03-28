Resmi Gazete'de yayımlandı: Türkiye, seçime 4 adayla gidiyor

14 Mayıs'ta yapılacak seçimlerde, cumhurbaşkanı adaylığı için seçmenler tarafından aday gösterilmek istenenler için imza toplama süreci tamamlandı.

Cumhurbaşkanlığı seçimleri için "Geçici Aday Listesi" Resmi Gazete'de yayımlandı. 14 Mayıs'ta yapılacak seçim öncesi yayımlanan listede Kemal Kılıçdaroğlu, Muharrem İnce, Recep Tayyip Erdoğan ve Sinan Oğan yer aldı.

Geçici aday listesine 29 Mart saat 17.00'ye kadar itiraz edilebilecek.

YSK verilerine göre; toplamda 332 bin 139 seçmen ilçe Seçim kurullarına giderek oy verdi.