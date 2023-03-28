Resmi Gazete'de yayımlandı: Türkiye, seçime 4 adayla gidiyor

14 Mayıs'ta düzenlenecek Cumhurbaşkanlığı seçimleri için "Geçici Aday Listesi" Resmi Gazete'de yayımlandı.

Son Güncelleme:
Resmi Gazete'de yayımlandı: Türkiye, seçime 4 adayla gidiyor

14 Mayıs'ta yapılacak seçimlerde, cumhurbaşkanı adaylığı için seçmenler tarafından aday gösterilmek istenenler için imza toplama süreci tamamlandı. 

Cumhurbaşkanlığı seçimleri için "Geçici Aday Listesi" Resmi Gazete'de yayımlandı. 14 Mayıs'ta yapılacak seçim öncesi yayımlanan listede Kemal Kılıçdaroğlu, Muharrem İnce, Recep Tayyip Erdoğan ve Sinan Oğan yer aldı.

Geçici aday listesine 29 Mart saat 17.00'ye kadar itiraz edilebilecek. 

YSK verilerine göre; toplamda 332 bin 139 seçmen ilçe Seçim kurullarına giderek oy verdi.

Son Güncelleme:
Cemil Kılıç'a saldıranlar şahıslar serbest bırakıldı Cemil Kılıç'a saldıranlar şahıslar serbest bırakıldı
Tuvalet tıkanıklığı sorununu birkaç dakikada bu yöntemle çözün! Tuvalet tıkanıklığı sorununu birkaç dakikada bu yöntemle çözün!
Ramazan Şerbeti'nin püf noktası! Kıvamı böyle tam oluyor Ramazan Şerbeti'nin püf noktası! Kıvamı böyle tam oluyor
Metin Akpınar: Türkiye'de demokrasi yok Metin Akpınar: Türkiye'de demokrasi yok
ÇOK OKUNANLAR
Metin Akpınar: Türkiye'de demokrasi yok Metin Akpınar: Türkiye'de demokrasi yok
İnce, sanatçılardan özür diledi: Ne derlerse desinler, başımızın üzerinde yerleri vardır İnce, sanatçılardan özür diledi: Ne derlerse desinler, başımızın üzerinde yerleri vardır
Resmi Gazete'de yayımlandı: Türkiye, seçime 4 adayla gidiyor Türkiye, seçime 4 adayla gidiyor
Bergüzar Korel'den alkışlanacak hareket! Herkes takdir etti Bergüzar Korel'den alkışlanacak hareket! Herkes takdir etti
Türk kahvesindeki tehlike. Bakın iftar sonrası içilirse ne oluyor? Türk kahvesindeki tehlike. Bakın iftar sonrası içilirse ne oluyor?