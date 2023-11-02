Resmi Gazete'de yayımlandı: Rekabet Kurulu Başkanlığı'na Birol Küle atandı

Rekabet Kurulu'nun yeni Başkanı Birol Küle oldu. Atama kararı Resmi Gazete'de yayımlandı.

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Resmi Gazete'de yayımlandı: Rekabet Kurulu Başkanlığı'na Birol Küle atandı

Resmi Gazete'de yayımlanan atama kararına göre Rekabet Kurulu Başkanlığına Birol Küle atandı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın imzasıyla Resmi Gazete'de yayımlanan atama kararına göre Rekabet Kurulu Başkanlığı'na Birol Küle atandı. Aynı karar ile Berat Uzun Rekabet Kurulu üyeliğine atandı.

Atamalar, 4054 sayılı Rekabetin Korunması Hakkında Kanunun 22'inci ve 23'üncü maddeleri ile 3 Sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesinin 2, 3 ve 7'nci maddeleri gereğince yapıldı.

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