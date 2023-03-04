Müteahhitlerin gözaltı süresi 4 güne çıkarıldı

Resmi Gazete’de yayımlanan Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi ile depremin yaşandığı 11 ilde işlenen ‘Kasten öldürmenin ihmali davranışla gerçekleşmesi’, ‘taksirle öldürme’ ve ‘nitelikli dolandırıcılık’ suçlarındaki 24 saat olan gözaltı süresi 4 güne çıkartıldı.

Müteahhitlerin gözaltı süresi 4 güne çıkarıldı

Resmi Gazete’de yayımlanan 128 sayılı Olağanüstü Hal Kapsamında Bazı Tedbirlerin Alınması Hakkında Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi’yle gözaltı sürelerine ilişkin düzenleme yapıldı.

120 sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi ile deprem nedeniyle OHAL ilan edilen illerde hırsızlık ve yağma suçlarında gözaltı süresi 4 güne çıkartılmıştı. 128 sayılı Cumhurbaşkanlığı kararnamesi ile bu suçlara ‘Kasten öldürmenin ihmali davranışla gerçekleşmesi’, ‘taksirle öldürme’ ve ‘nitelikli dolandırıcılık’ suçları da eklendi.

MÜTEAHHİTLERE 4 GÜN GÖZALTI

128 sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi ile ‘Kasten öldürmenin ihmali davranışla gerçekleşmesi’, ‘taksirle öldürme’ ve ‘nitelikli dolandırıcılık’ suçlarındaki gözaltı süresinin 4 güne çıkartılması ile deprem illerindeki Cumhuriyet Başsavcılıkları tarafından yürütülen soruşturmalarda müteahhitler, bina sahipleri, yapı sorumluları ve binada imar planına aykırı değişiklik yaparlar hakkında verilen gözaltı kararlarında süre 24 saatten 4 güne çıkartılmış oldu.

Kaynak: İHA

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