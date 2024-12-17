Asırlık Bekleyiş Son Buldu! 4 Askerin Mirasçılarına İstiklal Madalyası Verilecek

Kurtuluş Savaşı'ndaki hizmetleri tespit edilen 4 gazinin mirasçılarına İstiklal Madalyası verilmesi kapsayan Cumhurbaşkanı kararı Resmi Gazete'de yayımlandı.

Asırlık Bekleyiş Son Buldu! 4 Askerin Mirasçılarına İstiklal Madalyası Verilecek

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın imzasıyla yayımlanan karara göre, İstiklal Madalyası almaya hak kazanan gaziler ile mirasçılarının isimleri şöyle:

  • Mustafa oğlu Hesap Memuru İsmail Nurettin İz - Torunu Tuğrul Caner İz
  • Çapan oğlu Er Durmuş Altınok - Torunu Muharrem Altınok
  • Bayram oğlu Er Kurban Yılmaz - Torunu Metin Yılmaz
  • Mustafa oğlu Er Ahmet Tokgöz - Torunu Ahmet Tokgöz
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Kaynak: ANKA

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