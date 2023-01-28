Resmi Gazete'de yayımlandı: Erdoğan'dan gece yarısı atama ve görevden almalar!
Bazı kamu kurum ve kuruluşlarına atama kararları, AKP Genelbaşkanı ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın imzasıyla Resmi Gazete'de yayımlandı.
Buna göre, Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı İstanbul İl Müdürü Arzu Gür görevden alındı.
Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı'nda açıkta bulunan Elazığ İl Müdürlüğü'ne Aydın Polat, Niğde İl Müdürlüğü'ne Umut Zeybek atandı.
Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı Kars Çevre ve Şehircilik İl Müdürü Tuncer Tekin ve Tunceli Çevre ve Şehircilik İl Müdürü Önder Yurdakul görevden alındı.
Kars Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü'ne Rahmi Toktaş atandı.
Kadir Has Üniversitesi Rektörlüğü'ne Prof. Dr. Meryem Sondan Durukanoğlu Feyiz, MEF Üniversitesi Rektörlüğü'ne Prof. Dr. Muhammed Şahin atandı.
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