DMO, 4 Adet Güvenlik Duvarı (Firewall) Satın Alacak

DMO, Hazine ve Maliye Bakanlığı Gelir İdaresi Başkanlığı Uygulama ve Veri Yönetimi Daire Başkanlığı için 4 adet güvenlik duvarı (Firewall) satın alacak. Karar Resmi Gazete'den duyuruldu.

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DMO, 4 Adet Güvenlik Duvarı (Firewall) Satın Alacak

Devlet Malzeme Ofisi Genel Müdürlüğü'nün, Hazine ve Maliye Bakanlığı Gelir İdaresi Başkanlığı Uygulama ve Veri Yönetimi Daire Başkanlığı'na 4 adet güvenlik duvarı (Firewall) satın alacağı Resmi Gazete'den duyuruldu.

Resmi Gazete'de yayımlanan ilanda, ihaleye teklif verecek olan firmaların, şartname bedeli 140,00 TL'yi Devlet Malzeme Ofisi veznelerinden birine veya Devlet Malzeme Ofisi banka hesabına yatırmalarının zorunlu olduğu belirtilirken ihaleye en son teklif sunma tarihi 09.12.2024 günü, saat 12.00’ ye kadar olacağı belirtildi.

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Kaynak: ANKA

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