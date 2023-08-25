Resmi Gazete'de yayımlandı: Bazı alanlardaki muayene ücretlerine zam geldi!

SGK Sağlık Uygulama Tebliği'nde yapılan değişikliklerle, ayaktan başvurularda ödeme listesi, hizmet başı işlem puan listesi, tanıya dayalı işlem puan listesi ve diş tedavileri puan listesinde artış yapıldı.

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Resmi Gazete'de yayımlandı: Bazı alanlardaki muayene ücretlerine zam geldi!

Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK) Sağlık Uygulama Tebliği'nde değişiklik yapılmasına dair tebliğ Resmi Gazete'nin mükerrer sayısında yayımlandı. Alınan karara göre, Acil Tıp, Beyin ve Sinir Cerrahisi, Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları gibi bazı uzmanlık dallarının yer aldığı muayene ücretlerinde yüzde 50 zam yapılarak, yeniden düzenlenmesine karar verildi. Yüzde 50 artış yapılan uzmanlık dalları ise "Ayaktan Başvurularda Ödeme Listesinde" belirtildi.

VAKA BAŞI MUAYENE TUTARLARINDA ARTIŞA GİDİLDİ

Tebliğdeki düzenlemelere göre, "Ayaktan Başvurularda Ödeme Listesi"nde yer alan vaka başı muayene tutarlarında artışa gidildi. "Hizmet Başı İşlem Puan Listesi"nde yer alan KVC-Kardiyoloji, organ doku nakli ve kemik iliği, yoğun bakım, hemodiyaliz, kan bileşenleri, doğum, yardımcı üreme tedavileri ve bununla ilişkin genel tetkikler, sünnet, kadavradan donör temini gibi işlem kodları da dahil olmak üzere tüm işlemlerde artış yapıldı.

"Tanıya Dayalı İşlem Puan Listesi"nde yer alan KVC-Kardiyoloji, organ doku nakli ve kemik iliği işlemleri, yoğun bakım işlemleri ve hemodiyaliz işlemlerine ait işlem kodları da dahil olmak üzere tüm işlemlerde artışa gidildi. "Diş Tedavileri Puan Listesi"nde yer alan tüm işlem kodları da arttı.

11 MİLYAR LİRA İYİLEŞTİRME SAĞLANDI

Genel Sağlık Sigortalılarının hastanelerde aldıkları sağlık hizmetlerinde kullanılan tıbbi malzeme bedellerinde artış yapılarak yaklaşık 11 milyar lira iyileştirme sağlandı.

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