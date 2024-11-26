Resmi Gazete'de Yayımlandı: Bahis Oyun Kuralları Yönetmeliğinde Değişiklik

Spor Toto Teşkilat Başkanlığı'nın "Spor Müsabakalarına Dayalı Sabit İhtimalli ve Müşterek Bahis Oyunlarının" uygulama yönetmeliğinde değişiklik yapılmasına dair kararı Resmi Gazete'de yayımlandı.

Yönetmelikte şu değişiklikler yapıldı:

MADDE 1- 28/2/2009 tarihli ve 27155 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Spor Müsabakalarına Dayalı Sabit İhtimalli ve Müşterek Bahis Oyunları Uygulama Yönetmeliğinin 2 nci maddesinde yer alan “sabit, gezici ve sanal ortam bayilerine” ibaresi “bayilere” olarak değiştirildi.

MADDE 2- Aynı Yönetmeliğin 4 üncü maddesinin birinci fıkrasının (a), (b), (f), (g), (h), (i), (j), (n) ve (ş) bentleri aşağıdaki şekilde değiştirilmiş ve aynı fıkraya aşağıdaki bentler eklendi.

“a) Abone: Sanal ortam üzerinden sabit ihtimalli ve müşterek bahis oyunlarını oynayan iştirakçiyi,

b) Abonelik sözleşmesi: Sanal ortamda abone ile yapılan sözleşmeyi,”

“f) Elektronik bilet: İştirakçilerin işaretledikleri elektronik kupon karşılığında iştirakçilere gönderilen ve oynanan elektronik kuponun onayı olarak saklanması gereken numarayı da ihtiva eden elektronik bilgiyi,

g) Elektronik kupon: Teşkilat tarafından oynatılan sabit ihtimalli ve müşterek bahis oyunlarının oynanabilmesi için iştirakçilere sunulan elektronik bilgiyi,”

“h) Gezici bayi: Mobil bahis terminali ile sabit ihtimalli ve müşterek bahis oyunlarını oynatmak üzere ruhsat verilen gerçek veya tüzel kişileri,”

“i) İkramiye: Sabit ihtimalli ve müşterek bahis oyunlarında kazananlara dağıtılacak değerleri,

j) İştirakçi: Bayiler aracılığı ile sabit ihtimalli ve müşterek bahis oyunlarını oynayan kişileri,”

“n) Mobil bahis terminali: Sabit ihtimalli ve müşterek bahis oyunlarının oynandığı merkezi bahis sistemine bağlı taşınabilir özelliklere sahip cihazları veya taşınabilir özelliklere sahip self servis bahis terminalini,”

“ş) Ruhsat: Bayilik faaliyetlerini yürütmek üzere, ilgililere Teşkilatça veya Teşkilat tarafından yetkilendirilenlerce izin ve yetki verildiğini belirten belgeyi,”

“ee) Bayi: Sabit ihtimalli ve müşterek bahis oyunlarını oynatmak üzere Teşkilat tarafından ruhsat ve yetki verilenleri,

ff) Elektronik platform: Sabit ihtimalli ve müşterek bahis oyunları oynanabilen ve ikramiye tahsil edilebilen, merkezi bahis sistemine bayi terminalleri ile bağlı sanal ortamdaki elektronik sistemi,

gg) Terminal: Sabit ihtimalli ve müşterek bahis oyunlarının oynandığı, merkezi bahis sistemine bağlanmaya yarayan her türlü cihaz ve elektronik sistemleri,”

MADDE 3- Aynı Yönetmeliğin 5 inci maddesinin birinci fıkrası ve beşinci fıkrasının (d) bendi aşağıdaki şekilde değiştirildi.

“(1) Teşkilat tarafından düzenlenen her bir sabit ihtimalli ve müşterek bahis oyunu için oyun planı hazırlanır. Oyun planı Yönetim Kurulunca onaylanıp Teşkilatın internet sitesinde yayımlanarak yürürlüğe girer.”

“d) Müsabaka sonuçlarının değerlendirilmesi ve oyunlara ilişkin diğer esaslar,”

MADDE 4- Aynı Yönetmeliğin üçüncü bölümünün başlığı “Sabit İhtimalli ve Müşterek Bahis Oyunlarının Oynatılmasına İlişkin Genel Esaslar” olarak değiştirildi.

MADDE 5- Aynı Yönetmeliğin 6 ncı maddesinin ikinci, üçüncü ve dördüncü fıkraları aşağıdaki şekilde değiştirilmiş ve aynı maddeye aşağıdaki fıkra eklendi.

“(2) Oyun programlarında yer alan müsabakalara ilişkin bilgilerin yer aldığı oyun bültenleri Başbayi tarafından merkezi bahis sistemi aracılığıyla bayilere iletilir ve gerekli hallerde güncellemeler yapılır.

(3) Oyun programlarında yer alan herhangi bir etkinliğe ilişkin katsayıların değiştirilmesi veya etkinliğin oyuna kapatılması durumunda, ileriye yönelik olarak hüküm ifade etmek üzere, söz konusu işlemlerin iştirakçilere duyurulması ile oyun programlarında yer alan müsabakalarla ilgili güncellenmesi gereken tarih ve saat değişiklikleri, erteleme ve benzeri bilgilerin iştirakçilere duyurulması amacıyla Başbayi tarafından merkezi bahis sistemi aracılığıyla bayilere iletilir.

(4) Oyun programlarında yer alan tüm etkinliklerin kesin sonuçları merkezi bahis sistemine yüklenir ve bu bilgiler merkezi bahis sistemi aracılığıyla bayilere iletilir.”

“(5) Sabit ihtimalli ve müşterek bahis oyunlarına ilişkin olarak merkezi bahis sistemi kayıtları esas alınır.”

MADDE 6- Aynı Yönetmeliğin 7 nci maddesi aşağıdaki şekilde değiştirildi.

“MADDE 7- (1) Müşterek bahis; Teşkilat tarafından belirlenen sayıda müsabaka numarası ya da müsabaka ismi içeren kuponların, iştirakçi tarafından usulüne uygun olarak işaretlenerek, merkezi bahis sisteminde işleme tabi tutulmasından sonra merkezi bahis sisteminde oluşan biletlerin iştirakçiye sunulması suretiyle oynatılır.

(2) Sabit ihtimalli bahis; oyun programında yer alan spor müsabakalarından asgari bahis sayısı kadar müsabaka numarası ya da müsabaka ismi içeren kuponların, iştirakçi tarafından usulüne uygun olarak işaretlenerek, merkezi bahis sisteminde işleme tabi tutulmasından sonra merkezi bahis sisteminde oluşan biletlerin iştirakçiye sunulması suretiyle oynatılır.

(3) Sabit ihtimalli ve müşterek bahis oyunları sanal ortamda aşağıdaki şekilde oynanır:

a) Aboneler tarafından usulüne uygun olarak oynanan elektronik kupon, sanal ortam sisteminde işleme tabi tutulur.

b) Sanal ortam sisteminde onaylanan elektronik kupon için daha sonra merkezi bahis sisteminden onay alınarak abone hesabına elektronik bilet kaydedilir.

(4) Bayiler 18 yaşından küçüklere sabit ihtimalli ve müşterek bahis oyunlarını oynatamaz ve ikramiye ödemesi yapamaz.

(5) Bayiler Teşkilat tarafından belirlenen asgari satış toplamını gerçekleştirmekle yükümlüdür. Teşkilat tek taraflı olarak ve herhangi bir gerekçe göstermeden asgari satış toplamını ve süresini arttırmaya ve eksiltmeye, bayiler için farklı asgari satış toplamı ve süresi belirlemeye yetkilidir.

(6) 24 üncü maddenin birinci fıkrasının (r) bendi ile 32 nci maddenin birinci fıkrasının (i) bendine aykırılığın tespit edilmesi halinde ilgili mercilerce verilecek karar kesinleşinceye kadar ve 20 nci maddenin birinci fıkrası ile 30 uncu maddenin birinci fıkrasında belirtilen ödemenin gününde yapılmaması halinde ödeme yapılıncaya kadar bayinin oyun oynatma yetkisi Teşkilat tarafından durdurulur. Bu haller dışında bu Yönetmeliğe ve bayilik sözleşmelerine aykırılık bulunması durumunda bayinin oyun oynatma yetkisi Teşkilat tarafından durdurulabilir.”

MADDE 7- Aynı Yönetmeliğe 7 nci maddeden sonra gelmek üzere aşağıdaki madde eklendi.

“Elektronik platform

MADDE 7/A- (1) Teşkilatça uygun görülmesi halinde mülkiyeti Teşkilata ait olmak üzere, sabit ihtimalli ve müşterek bahis oyunları oynanabilen ve ikramiye tahsil edilebilen, merkezi bahis sistemine terminal ile doğrudan veya dolaylı olarak bağlı, Başbayi tarafından Teşkilatın denetim ve gözetimi altında işletilen elektronik platform oluşturulur.

(2) Elektronik platform faaliyetine ilişkin usul ve esaslar Teşkilat tarafından belirlenir.”

MADDE 8- Aynı Yönetmeliğin 8 inci maddesinin birinci, ikinci ve altıncı fıkraları aşağıdaki şekilde değiştirildi.

“(1) Spor müsabakalarına dayalı sabit ihtimalli ve müşterek bahis oyunları, Teşkilatın onayını almak kaydıyla iştirakçiye sunulan kuponlarla oynanır.

(2) Sabit ihtimalli ve müşterek bahis oyunlarına ait kupon ve biletlerde asgari olarak aşağıda belirtilen hususların bulunması zorunludur:

a) Kuponlarda oyun programında yer alan müsabakalar için oyun oynayabilmek için gerekli biletin üretilebilmesine ihtiyaç duyulan tüm bilgilerin işlenebileceği sütunlar, kutular ve Teşkilatça belirlenen temel hususlar yer alır.

b) Müşterek bahis oyunlarına ilişkin biletlerde müsabaka sıra numaraları, her bir kolonda birinci derece sayısı kadar tahmin, tarih, sabit ve gezici bayi numarası, bilet bedeli, barkod ve bilet güvenlik numarası ve Teşkilat tarafından gerekli görülen açıklamalar yer alır.

c) Sabit ihtimalli bahis oyunlarına ilişkin biletlerde oyun programında yer alan müsabakanın kodu, bilet bedeli, bahis oranları, toplam bahis oranı, tarih, sabit veya gezici bayi numarası, barkod ve bilet güvenlik numarası ve Teşkilat tarafından gerekli görülen açıklamalar yer alır.”

“(6) Self servis ve mobil bahis terminalleri üzerinden oynatılan spor müsabakalarına dayalı sabit ihtimalli ve müşterek bahis oyunlarında kupon ve biletlerde yer alması gereken bilgiler Teşkilat tarafından belirlenir.”

MADDE 9- Aynı Yönetmeliğin 9 uncu maddesi yürürlükten kaldırıldı.

MADDE 10- Aynı Yönetmeliğin 11 inci maddesi aşağıdaki şekilde değiştirildi.

“MADDE 11- (1) Merkezi bahis sistemine ulaştırılan biletlere ve elektronik biletlere ait veriler, müsabaka sonuçları merkezi bahis sistemine girildikten sonra merkezi bahis sistemi tarafından değerlendirilir.”

MADDE 11- Aynı Yönetmeliğin 12 nci maddesi aşağıdaki şekilde değiştirildi.

“MADDE 12- (1) İkramiyeler Teşkilat tarafından ödenir. Teşkilat ikramiye ödemeleri için bayiler ile bankaları yetkilendirebilir. İkramiye ödenmesi konusunda yetkilendirilen bayiler ile bankalar, ikramiye ödemelerini zamanında, eksiksiz ve doğru olarak gerçekleştirmekle yükümlü olup, ikramiye ödemeleri oyun planları çerçevesinde gerçekleştirilir. Teşkilat ikramiye ödemeleri için bayiler ve bankalar dışında diğer kişileri de yetkilendirebilir. Diğer kişilerin ikramiye ödemelerine ilişkin uyacakları usul ve esaslar Teşkilat tarafından belirlenir.

(2) İştirakçiye ödenecek olan maksimum ikramiye tutarı, Yönetim Kurulu tarafından belirlenir.

(3) Sanal ortam bayileri üzerinden oynatılan sabit ihtimalli ve müşterek bahis oyunları hariç olmak üzere, sabit ihtimalli ve müşterek bahis oyunlarına ilişkin biletler hamiline ait olup, ikramiye ödenmesi için biletin ibrazı şarttır. Değerlendirmeden önce veya sonra zayi olduğu bildirilen biletlerin sahiplerine bilet ibraz edilmedikçe ikramiye ödenmez. Teşkilatın belirleyeceği bayi ödeme limitinin üzerindeki ikramiyeler ise bankalarca kimlik tespiti yapılarak bilet ibrazına istinaden ödenir.

(4) İkramiyeler bir yıllık zamanaşımı süresine tabi olup, tertip tarihinden itibaren bir yıl içerisinde ibraz edilmeyen biletlerin ikramiyeleri zamanaşımına uğrar ve bu biletlere ikramiye ödemesi yapılmaz. Zamanaşımına uğrayan ikramiyeler Teşkilata gelir kaydedilir. İkramiye son başvuru tarihinin hafta sonu veya resmî tatile rastlaması halinde, izleyen ilk iş günü mesai bitimine kadar ikramiye ödenir. Açılmış davalarla ilgili biletler dava sonuçlanıncaya kadar muhafaza edilir.

(5) Sanal ortam üzerinden oyunlara iştirak edenlerin ikramiyeleri elektronik biletlerine istinaden ödenir ve ikramiyeler abonelerin sanal ortamdaki hesaplarına yatırılır.

(6) İkramiye ödenmesi konusunda yetkilendirilen bayiler ile bankalar tarafından ikramiye ödemeleri sırasında kazananlardan ilgili mevzuatta belirtilenlerin dışında masraf, komisyon, hizmet karşılığı ve benzeri adlarla hiçbir kesinti yapılamaz.

(7) Yetkilendirilen bankalar, 11/10/2006 tarihli ve 5549 sayılı Suç Gelirlerinin Aklanmasının Önlenmesi Hakkında Kanun ile 10/12/2007 tarihli ve 2007/13012 sayılı Bakanlar Kurulu kararıyla yürürlüğe konulan Suç Gelirlerinin Aklanmasının ve Terörün Finansmanının Önlenmesine Dair Tedbirler Hakkında Yönetmelik hükümleri çerçevesinde ikramiye ödemelerinde kimlik tespiti yapmakla ve ikramiyelerin suçtan kaynaklanan mal varlığı değerlerinin aklanması amacıyla kullanımının önlenmesine yönelik gerekli tedbirleri almakla yükümlüdür.

(8) Sahte, tahrif edilmiş veya yırtılmış biletlere ikramiye ödenmez. Yetkilendirilen bayiler ile bankalar, ikramiye ödemeleri sırasında sahte veya tahrif edilmiş biletleri tespit etmeleri halinde bileti ibraz eden kişi hakkında ilgili Cumhuriyet savcılığına suç duyurusunda bulunmak zorundadır. Bu hüküm, ikramiyesi ödenmekle birlikte, ikramiyeli biletlerin sonradan yapılan kontrolü sırasında tespit edilen sahte veya tahrifatlı biletler hakkında da uygulanır.

(9) Kupon bilet yerine geçmez.

(10) İkramiye ödenebilmesi için biletlerde bu Yönetmelikte öngörülen özelliklerin mevcut olması zorunlu olup, usulsüz veya hatalı olarak yapılan ikramiye ödemelerinden ödemeyi yapanlar haksız ödeme yapılanlar ile birlikte müştereken ve müteselsilen sorumludur.

(11) Teşkilatın gerekli gördüğü hallerde ikramiye ödemesi durdurulabilir.”

MADDE 12- Aynı Yönetmeliğin 13 üncü maddesi başlığı ile birlikte aşağıdaki şekilde değiştirildi.

“Bilet iptali

MADDE 13- (1) Bilet iptaline ilişkin hususlar oyun planında düzenlenir.”

MADDE 13- Aynı Yönetmeliğin 14 üncü maddesinin başlığı “Sabit bayilik ruhsatı” olarak değiştirildi.

MADDE 14- Aynı Yönetmeliğin 16 ncı maddesinin birinci fıkrasının (a) bendinin (3) ve (7) numaralı alt bentleri ile aynı fıkranın (b) bendinin (6) numaralı alt bendi aşağıdaki şekilde değiştirilmiş ve aynı maddeye aşağıdaki fıkra eklendi.

“3) 26/9/2004 tarihli ve 5237 sayılı Türk Ceza Kanununun 53 üncü maddesinde belirtilen süreler geçmiş olsa bile; kasten işlenen bir suçtan dolayı bir yıl veya daha fazla süreyle hapis cezasına ya da affa uğramış olsa bile Devletin güvenliğine karşı suçlar, Anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine karşı suçlar, milli savunmaya karşı suçlar, Devlet sırlarına karşı suçlar ve casusluk, zimmet, irtikap, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, güveni kötüye kullanma, hileli iflas, ihaleye fesat karıştırma, edimin ifasına fesat karıştırma, suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama veya kaçakçılık ya da kanunun verdiği yetkiye dayalı olmaksızın; spor müsabakalarına dayalı sabit ihtimalli ve müşterek bahis veya şans oyunlarını oynatma ya da oynanmasına yer veya imkân sağlama, yurt dışında oynatılan spor müsabakalarına dayalı sabit ihtimalli veya müşterek bahis ya da şans oyunlarının internet yoluyla ve sair suretle erişim sağlayarak Türkiye’den oynanmasına imkân sağlama, spor müsabakalarına dayalı sabit ihtimalli veya müşterek bahis ya da şans oyunlarıyla bağlantılı olarak para nakline aracılık etme, kişileri reklam vermek ve sair surette spor müsabakalarına dayalı sabit ihtimalli veya müşterek bahis ya da şans oyunlarını oynamaya teşvik etme, kumar oynanması için yer ve imkan sağlama, Türk Ceza Kanununun 228 inci maddesinin kapsamı dışında kalsa bile umuma mahsus veya umuma açık yerlerde her ne ad altında olursa olsun kazanç kastıyla oynanmasa dahi rulet, tilt ve benzeri baht ve talihe bağlı veya maharet isteyen, otomatik, yarı otomatik el veya ayakla kullanılan oyun alet veya makinaları ile benzerlerini bulundurmak veya çalıştırmak veya yurda sokmak yahut imal etmek suçlarından ve 22/4/2022 tarihli ve 7405 sayılı Spor Kulüpleri ve Spor Federasyonları Kanununda sayılan suçlardan mahkum olmaması,”

“7) Sabit bayiye ait en az birer adet telefon numarası, elektronik posta adresi bulunması,”

“6) Sabit bayiye ait en az birer adet telefon numarası, elektronik posta adresi bulunması.”

“(2) Teşkilat, birinci fıkrada belirtilenler dışında başka şartlar da belirleyebilir.”

MADDE 15- Aynı Yönetmeliğin 17 nci maddesinin başlığı “Sabit bayilerin işyerlerinde aranılacak asgari nitelikler” olarak değiştirildi ve aynı maddeye aşağıdaki fıkra eklendi.

“(2) Teşkilat, birinci fıkrada belirtilenler dışında başka şartlar da belirleyebilir.”

MADDE 16- Aynı Yönetmeliğin 19 uncu maddesinin ikinci fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirildi.

“(2) Teşkilat hiçbir gerekçe göstermeden sabit bayilik teminatını değişik miktarlarda tespit edebilir veya değiştirebilir. Yapılan değişikliklerin, Teşkilat tarafından belirlenen süre içerisinde bayi tarafından gerçekleştirilmesi zorunludur.”

MADDE 17- Aynı Yönetmeliğin 20 nci maddesi başlığı ile birlikte aşağıdaki şekilde değiştirildi.

“Satış toplamının Teşkilata ödenmesi, sabit bayi komisyonu ve ikramiye ödeme primi oranı

MADDE 20- (1) Sabit bayiler, her muhasebe döneminin sonunda dönem boyunca tahsil ettikleri satış toplamından, komisyonlarını, ikramiye ödeme primlerini ve ödedikleri ikramiye miktarını ayırarak, kalan meblağı sözleşmede belirtilen süre içerisinde Teşkilat lehine otomatik ödeme talimatı verdikleri kendi adlarına açılmış banka hesaplarına yatırırlar.

(2) Sabit bayilerin ödedikleri ikramiye ve diğer ödemelerine bağlı olarak alacaklı olması durumunda Teşkilat, muhasebe döneminin bitimini izleyen iş günü bakiye alacak tutarını sabit bayinin banka hesabına transfer eder.

(3) Sabit bayilere kendilerince gerçekleştirilen haftalık satış toplamından Katma Değer Vergisi, Şans Oyunları Vergisi ve diğer vergiler düşüldükten sonra kalan tutar üzerinden sabit veya kademeli olarak Teşkilatça belirlenen oranda bayi komisyonu ödenir.

(4) Teşkilat tarafından her sabit bayi için farklı oranda sabit bayi komisyonu belirlenebilir.

(5) Ayrıca sabit bayilere iştirakçilere yaptıkları ikramiye ödemeleri üzerinden Teşkilatça belirlenen oranda ikramiye ödeme primi ödenir.”

MADDE 18- Aynı Yönetmeliğin 23/A maddesinin birinci fıkrasında yer alan “süresine uyulmaksızın” ibaresi “süresi olmaksızın” olarak, (a) ve (e) bentleri aşağıdaki şekilde değiştirilmiş ve aynı fıkraya aşağıdaki bentler eklendi.

“a) Gerçek kişi bayinin ölmesi halinde mirasçıları tarafından bayilik faaliyetine ilişkin ilgili mercilere başvuru yapılarak altmış gün içinde bayilik ruhsatı talebinde bulunulmaması.”

“e) Teşkilata ait olan oyun tutarları ve gecikme cezalarının tamamının işlemiş yasal faiziyle birlikte yatırma tarihinden itibaren en geç on beş gün içinde ödenmemesi.”

“ğ) 23 üncü maddenin ikinci fıkrasına aykırılığın tespit edilmesi halinde.

h) Bayilik sözleşmesine aykırılık halinde.”

MADDE 19- Aynı Yönetmeliğin 24 üncü maddesinin birinci fıkrasında yer alan “süresine uyulmaksızın” ibaresi “süresi olmaksızın” olarak, (a), (b), (i), (k), (l) ve (n) bentleri aşağıdaki şekilde değiştirilmiş ve aynı fıkraya aşağıdaki bentler eklendi.

“a) Gerçek kişi bayinin ölmesi halinde mirasçıları tarafından bayilik faaliyetine ilişkin ilgili mercilere başvuru yapılarak yüz yirmi gün içinde bayilik ruhsatı talebinde bulunulmaması.

b) Bayilik ruhsatını haiz olan şirketin iflas etmesi veya infisahı.”

“i) Asgari haftalık satış toplamı ortalamasının Yönetim Kurulunca belirlenen limitin altında olması.”

“k) Teşkilattan yazılı izin almadan bayiliği kısmen veya tamamen devir veya temlik etmesi.

l) Tüzel kişi sabit bayilerin ortak olan tüm alt tüzel kişiler de dahil olmak üzere Teşkilattan izin almaksızın tüzel kişiliğin kısmen veya tamamen devir veya temlik edilmesi ya da ortaklık yapısının değiştirilmesi.”

“n) Teşkilata ait olan oyun tutarları ve gecikme cezalarının tamamının işlemiş yasal faiziyle birlikte yatırma tarihinden itibaren en geç otuz gün içinde ödenmemesi.”

“ü) 23/A maddesine aykırılık nedeniyle sabit bayilik komisyonunun geçici olarak düşürüldüğü dönemde bayinin toplam bir hafta oyun oynatmaması.

v) Daha önce aynı konu hakkında bayilik komisyonunun düşürülmesi kararı uygulanmasına rağmen, 23 üncü maddenin ikinci fıkrasına aykırılığın tespit edilmesi halinde.

y) Daha önce aynı konu hakkında bayilik komisyonunun düşürülmesi kararı uygulanmasına rağmen, bayilik sözleşmesine aykırılık halinde.”

MADDE 20- Aynı Yönetmeliğin 25 inci maddesi aşağıdaki şekilde değiştirildi.

“MADDE 25- (1) Teşkilat gezici bayilik faaliyetini yürütme yetkisini kısmen veya tamamen Başbayiye verebilir.

(2) Gezici bayilik faaliyetinin Başbayiye verilmesi durumunda; başbayi gezici bayilik faaliyetini bizzat kendisi yapabileceği gibi Teşkilata karşı gezici bayilik sorumluluğu kendisinde kalmak üzere, gezici alt bayi tesis edebilir, üçüncü kişileri gezici alt bayilik tesis etme veya gezici alt bayilik faaliyeti göstermeleri için Teşkilatın onayıyla yetkilendirebilir.

(3) Gezici bayilik faaliyetine ilişkin usul ve esaslar Teşkilat tarafından belirlenir. Usul ve esaslarda hüküm bulunmayan hallerde niteliğine uygun olmak kaydıyla bu Yönetmelikte yer alan hükümler uygulanır.”

MADDE 21- Aynı Yönetmeliğin altıncı bölümünün başlığı “Sanal Ortam Bayileriyle İlgili Esaslar” olarak değiştirildi.

MADDE 22- Aynı Yönetmeliğin 26 ncı maddesinin üçüncü fıkrasının (b) bendinin (2) numaralı alt bendi aşağıdaki şekilde değiştirildi.

“2) 5237 sayılı Kanunun 53 üncü maddesinde belirtilen süreler geçmiş olsa bile; kasten işlenen bir suçtan dolayı bir yıl veya daha fazla süreyle hapis cezasına ya da affa uğramış olsa bile Devletin güvenliğine karşı suçlar, Anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine karşı suçlar, milli savunmaya karşı suçlar, Devlet sırlarına karşı suçlar ve casusluk, zimmet, irtikâp, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, güveni kötüye kullanma, hileli iflas, ihaleye fesat karıştırma, edimin ifasına fesat karıştırma, suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama veya kaçakçılık ya da kanunun verdiği yetkiye dayalı olmaksızın; spor müsabakalarına dayalı sabit ihtimalli ve müşterek bahis veya şans oyunlarını oynatma ya da oynanmasına yer veya imkân sağlama, yurt dışında oynatılan spor müsabakalarına dayalı sabit ihtimalli veya müşterek bahis ya da şans oyunlarının internet yoluyla ve sair suretle erişim sağlayarak Türkiye’den oynanmasına imkân sağlama, spor müsabakalarına dayalı sabit ihtimalli veya müşterek bahis ya da şans oyunlarıyla bağlantılı olarak para nakline aracılık etme, kişileri reklam vermek ve sair surette spor müsabakalarına dayalı sabit ihtimalli veya müşterek bahis ya da şans oyunlarını oynamaya teşvik etme, kumar oynanması için yer ve imkan sağlama, Türk Ceza Kanununun 228 inci maddesinin kapsamı dışında kalsa bile umuma mahsus veya umuma açık yerlerde her ne ad altında olursa olsun kazanç kastıyla oynanmasa dahi rulet, tilt ve benzeri baht ve talihe bağlı veya maharet isteyen, otomatik, yarı otomatik el veya ayakla kullanılan oyun alet veya makinaları ile benzerlerini bulundurmak veya çalıştırmak veya yurda sokmak yahut imal etmek suçlarından ve 7405 sayılı Kanunda sayılan suçlardan mahkum olmaması veya faaliyette bulunduğu ülkelerin mevzuat hükümlerine göre benzer bir durumda olmaması,”

MADDE 23- Aynı Yönetmeliğin 28 inci maddesinin ikinci fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirildi.

“(2) Teşkilat hiçbir gerekçe göstermeden bayilik teminatını artırmaya ve eksiltmeye yetkilidir. Yapılan değişikliklerin, Teşkilat tarafından belirlenen süre içerisinde bayi tarafından gerçekleştirilmesi zorunludur.”

MADDE 24- Aynı Yönetmeliğin 29 uncu maddesi yürürlükten kaldırıldı.

MADDE 25- Aynı Yönetmeliğin 30 uncu maddesi başlığıyla birlikte aşağıdaki şekilde değiştirildi.

“Satış toplamının Teşkilata ödenmesi ve sanal ortam bayi komisyonu

MADDE 30- (1) Sanal ortam bayileri, her muhasebe döneminin sonunda dönem boyunca abonelerden tahsil ettikleri satış toplamından, komisyonlarını ve ödedikleri ikramiye miktarını ayırarak, kalan meblağı sözleşmede belirtilen süre içerisinde Teşkilat lehine otomatik ödeme talimatı verdikleri kendi adlarına açılmış Banka hesaplarına yatırırlar.

(2) Sanal ortam bayilerinin ödedikleri ikramiye ve diğer ödemelerine bağlı olarak alacaklı olması durumunda Teşkilat, muhasebe döneminin bitimini izleyen iş günü bakiye alacak tutarını sanal ortam bayisinin banka hesabına transfer eder.

(3) Sanal ortam bayilerine, abonelerinden tahsil ettikleri haftalık satış toplamından Katma Değer Vergisi, Şans Oyunları Vergisi ve diğer vergiler düşüldükten sonra kalan tutar üzerinden sabit veya kademeli olarak Teşkilatça belirlenen oranda bayi komisyonu ödenir.

(4) Teşkilat tarafından her sanal ortam bayi için farklı oranda sanal ortam bayi komisyonu belirlenebilir.”

MADDE 26- Aynı Yönetmeliğe 30 uncu maddeden sonra gelmek üzere aşağıdaki madde eklendi.

“Sanal ortam bayiliğinin devredilmesi

MADDE 30/A- (1) Sanal ortam bayiliğinin devri, Teşkilat tarafından belirlenen devir bedelinin Teşkilat hesabına yatırılması ve verilecek yazılı izin ile mümkündür.”

MADDE 27- Aynı Yönetmeliğin 31 inci maddesinin birinci fıkrasının (ç) ve (e) bentleri aşağıdaki şekilde değiştirildi.

“ç) Oynatılan oyunlara, abonelerine ve ikramiye ödemesiyle ilgili tüm işlemlere ilişkin kayıtları veri tabanında en az on yıl süreyle tutmak ve Teşkilatça talep edildiğinde sanal ortam bayilik sözleşmesinde belirtilen usul ve esaslar dahilinde Teşkilata vermek zorundadır.”

“e) Teşkilat tarafından oynatılan sabit ihtimalli ve müşterek bahis oyunlarının satış toplamını artırabilmek için, 18 yaşından küçükleri oyun oynatmaya teşvik amacı taşımaması, toplumun değerlerini zedelememesi ve Teşkilatın da bilgilendirilmesi şartı ile teşvik amaçlı promosyon dağıtıp, reklam yapabilir.”

MADDE 28- Aynı Yönetmeliğin 31/A maddesinin birinci fıkrasında yer alan “süresine uyulmaksızın” ibaresi “süresi olmaksızın” olarak değiştirilmiş ve aynı maddeye aşağıdaki fıkra eklendi.

“(2) Asgari satış toplamı tutarının altında satış yapan sanal ortam bayisinin almakta olduğu bayi komisyonu, Teşkilat tarafından tek taraflı olarak ve herhangi bir bildirim süresi olmaksızın bir hafta süresince yüzde elli oranında düşük uygulanır.”

MADDE 29- Aynı Yönetmeliğin 32 nci maddesinin birinci fıkrasında yer alan “süresine uyulmaksızın” ibaresi “süresi olmaksızın” olarak, (b), (h) ve (k) bentleri aşağıdaki şekilde değiştirilmiş, aynı fıkraya aşağıdaki bent ve aynı maddeye aşağıdaki fıkra eklendi.

“b) Sanal ortam bayiliği ruhsatını haiz olan şirketin iflas etmesi veya infisahı.”

“h) Teşkilata ait olan oyun tutarları ve gecikme cezalarının tamamının işlemiş yasal faiziyle birlikte yatırma tarihinden itibaren on beş gün içinde ödenmemesi veya bir takvim yılı içerisinde üç kez geç ödenmesi.”

“k) Teşkilatın yazılı izni olmadan ortak olan tüm alt tüzel kişiler de dahil olmak üzere bayiliğin kısmen veya tamamen devir veya temlik edilmesi ya da ortaklık yapısının değiştirilmesi.”

“r) İkramiyeli biletlerin suçtan kaynaklanan mal varlığı değerlerini aklama amacıyla veya sair hukuka aykırı amaçlarla kullanılması.”

“(2) Bir takvim yılı içerisinde üç kez asgari satış toplamı tutarının altında satış yapan sanal ortam bayisinin bayilik ruhsatı Teşkilat tarafından tek taraflı olarak ve herhangi bir bildirim süresi olmaksızın iptal edilebilir.”

MADDE 30- Aynı Yönetmeliğin 34 üncü maddesi yürürlükten kaldırıldı.

MADDE 31- Aynı Yönetmeliğin 35 inci maddesinde yer alan “Sabit, gezici ve sanal ortam bayileri” ibaresi “Bayiler” olarak değiştirildi.

MADDE 32- Aynı Yönetmeliğin 36 ncı maddesi başlığıyla birlikte aşağıdaki şekilde değiştirildi.

“İkramiye kazananların isimlerinin açıklanmaması

MADDE 36- (1) İkramiye kazananların açık ve yazılı izinleri olmaksızın kimlikleri açıklanamaz, haber olarak kullanılamaz, ses veya görüntüleri yayımlanamaz, reklam ve tanıtım faaliyetlerinde kullanılamaz.”

MADDE 33- Aynı Yönetmeliğin 37 nci maddesi başlığıyla birlikte aşağıdaki şekilde değiştirildi.

“Bildirim

MADDE 37- (1) Bu Yönetmelik gereğince Teşkilat tarafından yapılacak her türlü bildirim alındığı tarihte veya iadeli taahhütlü gönderilmesi halinde alındı kartındaki tebellüğ tarihinde tebliğ edilmiş sayılır. Elektronik posta adreslerine yapılan bildirimler geçerli olup tebliğ edilmiş sayılır.

(2) Her türlü adres ve telefon değişikliği yazılı olarak Teşkilata bildirilmediği takdirde Teşkilat tarafından bilinen adrese yapılan bildirimler geçerli olup tebliğ edilmiş sayılır.”

Yönetmelik yayım tarihi itibarıyla yürürlüğe girdi.