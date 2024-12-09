AYM'den Yardım Toplama Kanunu'nda Düzenleme Kararı

Anayasa Mahkemesi, Sağlık Bakanlığı onayı bulunmayan ilacın temini için başlatılan yardım kampanyasının süresinin uzatılması talebinin reddi üzerine açılan davada itiraz konusu kuralın Anayasa'ya aykırı olduğuna hükmetti. İtirazın gerekçesinde "İtiraz konusu kuralın öngördüğü süre sınırının yaşam hakkı ile maddi ve manevi varlığın korunması ve geliştirilmesi hakkı kapsamında devlete yüklenen yükümlülüklerle bağdaşmadığı, ölçülü olmadığı, ayrıca hedeflenen yardım miktarına, yardım toplama süresi içinde ulaşılamadığı durumda toplanan miktarın da devrinin söz konusu olması nedeniyle mülkiyet hakkının da ihlal edildiği belirtilerek kuralın Anayasa'nın 2., 5., 17., 35. ve 56. maddelerine aykırı olduğu ileri sürüldü.

Yüksek Mahkeme "Ancak, haklı sebeplerin bulunması halinde verilen süre, izin veren makamca bir yılı geçmemek üzere uzatılabilir" cümlesinin iptaline 27 Haziran 2024'te oybirliği ile hükmetti, karar Resmi Gazete'de yayımlandı.