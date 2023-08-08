Resmi Gazete'de yayımlandı: Altın alımına ek vergi getirildi!
Bazı mücevher ve kuyumcu ürünlerinin ithalatına yüzde 20 oranında ek mali yükümlülük getirildi. AB dışındaki ülkelerden yapılacak ithalatta geçerli olacak "ek mali yükümlülük" kararı 3 gün sonra yürürlüğe girecek. Karar Resmi Gazete'de yayımlandı.
Cumhurbaşkanı kararıyla altın ve altın ürünleri ithal edenlere yüzde 20 ek mali yükümlülük getirildi.
Ticaret Bakanlığı verilerine göre, ocak-temmuz döneminde Türkiye’nin altın ithalatı geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 5,1 artışla 217 milyar 52 milyon dolara ulaştı. Aynı dönemde işlenmemiş altın ithalatı yüzde 180 artarak 19,4 milyar dolar oldu.
Son dönemde işlenmemiş altın ithalatında yaşanan yükselişin dış ticaret ve ödemeler dengesi üzerindeki olumsuz etkilerini azaltmak isteyen iktidar hareke geçti.
YÜZDE 20 EK MALİ YÜKÜMLÜLÜK GETİRİLEN ÜRÜNLER
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın aldığı ve bugünkü Resmi Gazetede yayımlanan kararla bazı ürünlerin ithalatına yüzde 20 ek mali yükümlülük getirildi.