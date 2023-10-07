Resmi Gazete'de yayımlandı: AKP'li Cumhurbaşkanı Erdoğan bakanlıklara çok sayıda atama

Hazine ve Maliye Bakanlığı, Kültür ve Turizm Bakanlığı, Milli Eğitim Bakanlığı ve Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı’na AKP’li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından yaılan atamalar resmi gazetede yayımlandı.

Erdoğan tarafından imzalanan karara göre, bakanlıklara yapılan atamalar şöyle:

HAZİNE VE MALİYE BAKANLIĞI

Hazine ve Maliye Bakanlığı'na ilişkin atamalar şöyle;

Başhukuk Müşaviri ve Muhakemet Genel Müdür Hakan Güzel, Kamu ve Mali Yönetim Dönüşüm Genel Müdürü Yakup Tekin, Kamu Finansmanı Genel Müdürü Ömer Karademir, Borçlanma Genel Müdürü Yiğit Korkmaz Yaşar, Dış Ekonomik İlişkiler Genel Müdürü Kerem Dönmez, Finansal Piyasalar ve Kambiyo Genel Müdürü Deniz Yılmaz, Ekonomik Programlar ve Araştırmalar Genel Müdürü Didem Bahar Özgün Yılmaz, Bilgi Teknolojileri Genel Müdürü Mert Özarar, Vergi Denetim Kurulu Başkanı Muhsin Atcı, Hazine Kontrolörleri Kurulu Başkanı Ahmet Tutal, Strateji Geliştirme Başkanı Mustafa Koç, Gelir İdaresi Başkanı Bekir Bayrakdar, Özelleştirme İdaresi Başkanı Bekir Emre Haykır, Devlet Malzeme Ofisi Genel Müdürü ve Yönetim Kurulu Başkanı Şinasi Candan oldu.

KÜLTÜR VE TURİZM BAKANLIĞI

Kültür ve Turizm Bakanlığı'na ilişkin atamalar şöyle;

Uludağ Alan Başkanı Bülent Çınar Çavuş, Alevi-Bektaşi Kültür ve Cemevi Başkanı Alinıza Özdemir, Alevi-Bektaşi Kültür ve Cemevi Başkan Yardımcısı Esin Sayka oldu.

2022'de kurulan başkanlığa, eski İçişleri Bakanı Süleyman Soylu’nun danışmanı Ali Arif Özzeybek başkan olarak atanmıştı. Başkanlıkla bakanlık arasında anlaşmazlıklar yaşandığı ve yeni bir başkan ataması yapılacağı iddia ediliyordu.

MİLLİ EĞİTİM BAKANLIĞI

Milli Eğitim Bakanlığı'na ilişkin atamalar şöyle;

Hayat Boyu Öğrenme Genel Müdürü Cengiz Mete, Temel Eğitim Genel Müdürü Zarife Seçer oldu.

SANAYİ VE TEKNOLOJİ BAKANLIĞI

Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı'na ilişkin atamalar şöyle;

Sanayi Genel Müdürü İlker Murat Ar, Stratejik Araştırmalar ve Verimlilik Genel Müdürü Abdullah Başar ve Metroloji ve Sanayi Ürünleri Güvenliği Genel Müdürü Mehmet Bozdemir, Teşvik Uygulama ve Yabancı Sermaye Genel Müdürü Hüseyin Cahit Büyükbaş, Milli Teknoloji Genel Müdürü Alper Güzel, Ar-Ge Teşvikleri Genel Müdürü Muhammet Bilal Macit, Kalkınma Ajansları Genel Müdürü Ahmet Şimşek, Sanayi Bölgeleri Genel Müdürü Abdurrahman Aydın, Avrupa Birliği ve Dış İlişkiler Genel Müdürü Ahmet Halit Hatip, Yönetim Hizmetleri Genel Müdürü Erol Ökten, Strateji Geliştirme Başkanı Necdet Sıtkı Yakupcebioğlu, Küçük ve Orta Ölçekli İşletmeleri Geliştirme ve Destekleme İdaresi Başkanı Ahmet Serdar İbrahimcioğlu, Türk Patent ve Marka Kurumu Başkanı Muhammed Zeki Durak ve Türkiye Uzay Ajansı Başkanı Yusuf Kıraç oldu.

ENERJİ KURUMLARINA DA YENİ YÖNETİCİLER ATANDI

Boru Hatları ile Petrol Taşıma AŞ Genel Müdürlüğü'nde açık bulunan yönetim kurulu üyeliğine Nevzat Şatıroğlu, Elektrik Üretim A.Ş. Genel Müdürlüğü'nde açık bulunan yönetim kurulu üyeliğine Etem Çeker, Türkiye Taşkömürü Kurumu Genel Müdürlüğü'nde açık bulunan yönetim kurulu üyeliklerine de Fazlı Uncu ve Oktay Şahin getirildi.

7 İLİN MÜFTÜSÜ DEĞİŞTİ

Diyanet İşleri Başkanlığının İzmir İl Müftülüğüne Afyonkarahisar Müftüsü Sinan Kazancı, Afyonkarahisar İl Müftülüğüne Diyarbakır Müftüsü Lütfü İmamoğlu, Diyarbakır İl Müftülüğüne Ağrı Müftüsü Celal Büyük, Ağrı İl Müftülüğüne Necati Şafak, Kırşehir İl Müftülüğüne Kahramanmaraş Müftüsü Mustafa Tekin, Kahramanmaraş İl Müftülüğüne Abdurrahman Kotan, Giresun İl Müftülüğüne Selçuk Kılıçbay atandı.

Adli Tıp Kurumunun Birinci Adli Tıp İhtisas Kurulu Adli Tıp Üyeliğine Bilecik Şeyh Edebali Üniversitesi Öğretim Üyesi Dr. Öğr. Üyesi Yusuf Atan, Altıncı Adli Tıp İhtisas Kurulu Üroloji Üyeliğine İstanbul Üniversitesi-Cerrahpaşa Öğretim Üyesi Dr. Öğr. Üyesi Muhammed Fatih Şimşekoğlu, Sekizinci Adli Tıp İhtisas Kurulu Genel Cerrahi Üyeliğine İstanbul Üniversitesi-Cerrahpaşa Öğretim Üyesi Doç. Dr. Emin Köse atandı.

Kaynak: Gerçek Gündem