Resmi Gazete'de yayımlandı: 8 kişinin Türkiye’deki malvarlıkları donduruldu

Hazine ve Maliye Bakanlığı kararıyla sekiz kişinin Türkiye’de bulunan malvarlıkları 'IŞİD ve El Kaide'yle bağlantıları olduğu' gerekçesiyle donduruldu. Karar Resmi Gazete’de yayımlandı.

Resmi Gazete'de yayımlandı: 8 kişinin Türkiye’deki malvarlıkları donduruldu

Hazine ve Maliye Bakanlığı kararıyla sekiz kişinin Türkiye'de bulunan malvarlıkları donduruldu.

Resmi Gazete'de yayımlanan karara göre Sinan Öksüz (IŞİD), Ensari Ersoy (IŞİD), Amer Onay (IŞİD), Muhammed Korkmaz (IŞİD), Murat Demir (IŞİD), Sevda Vural (IŞİD), Abdulsamet Çelik (IŞİD), Tarkan Niğdelioğlu (IŞİD/El Kaide) isimli kişilerin Türkiye'deki malvarlıkları donduruldu.

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu ile Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati'nin imzaları yayımlanan kararda yer aldı.Resmi Gazete'de yayımlandı: 8 kişinin Türkiye’deki malvarlıkları donduruldu - Resim : 1

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