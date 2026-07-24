Resmi Gazete'de Yayımlandı: 115 Maden Sahası İçin İhaleye Çıkılacak

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı Maden ve Petrol İşleri Genel Müdürlüğü, 115 maden sahasını ihaleye çıkaracak.

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Resmi Gazete'de Yayımlandı: 115 Maden Sahası İçin İhaleye Çıkılacak
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Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı Maden ve Petrol İşleri Genel Müdürlüğü (MAPEG), 115 maden sahasının ihale edileceğini duyurdu.

ŞARTNAME 15 GÜN SÜREYLE YAYIMLANACAK

Resmi Gazete’de yayımlanan ilana göre, ihale edilecek sahaların bulunduğu il, erişim numarası, maden grubu, koordinatları, alanları, ihale tarihleri ve şartnameleri MAPEG’in internet sitesinde en az 15 gün süreyle yayımlanacak.

İhaleler, kapalı teklif ve açık artırma usulüyle yapılacak. Başvurular, ilan edilen tarihte saat 09.00 ile 09.30 arasında MAPEG Atilla Şinasi Özdemir Konferans Salonu’ndaki ihale komisyonuna elden teslim edilecek. Posta veya diğer yollarla yapılan başvurular kabul edilmeyecek.

YÜZDE 20 ORANINDA TEMİNAT SUNMA ŞARTI

Başvuru sahiplerinin, belirlenen taban ihale bedelinin en az yüzde 20’si tutarında teminat sunması gerekecek. Taban ihale bedelinin altında teklif verenler açık artırmaya katılamayacak.

Başvuru yapılmayan sahalar yeniden ihaleye çıkarılacak. İhaleyi kazananların, ihale bedeli ve diğer giderleri yasal süresi içinde ödememesi halinde ihale hakkı kaybedilecek ve teminatları gelir kaydedilecek.

İhaleyi kazananların, ruhsat işlemleri için gerekli yükümlülükleri bir yıl içinde yerine getirmesi gerekecek. Aksi halde ruhsat hakkı kaybedilecek ve ödenen bedeller iade edilmeyecek.

Kaynak: ANKA

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