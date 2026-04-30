Resmi Gazete'de Yayımlandı! Bu 2 Gün Toplu Taşıma Ücretsiz Olacak
Resmi Gazete’de yayımlanan karara göre 1 Mayıs ve 19 Mayıs’ta Başkentray, Marmaray, İZBAN ve bazı metro hatlarında toplu taşıma ücretsiz olacak. Uygulama bayram günlerinde geçerli olacak.
A+ Yazı Boyutunu Büyüt A- Yazı Boyutunu Küçült
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın imzasıyla Resmi Gazete’de yayımlanan Cumhurbaşkanı Kararına göre, 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü ve 19 Mayıs Atatürk’ü Anma ve Gençlik ve Spor Bayramı'nda Başkentray, Marmaray, İZBAN, Sirkeci-Kazlıçeşme Raylı Sistme Hattı ve Gayrettepe-İstanbul Havalimanı-Arnavutköy Metro Hattı seferleri ücretsiz olacak.
Kaynak: DHA
Son Güncelleme: