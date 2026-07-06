Resmi Açıklama Geldi: Erdoğan-Trump Zirvesinde Masada Hangi Kritik Dosyalar Var?

İletişim Başkanı Burhanettin Duran, ABD Başkanı Trump’ın yarın Ankara’ya gerçekleştireceği tarihi ziyarete ilişkin resmi yol haritasını paylaştı. Duran, Cumhurbaşkanı Erdoğan ile Trump arasında yapılacak baş başa ve heyetler arası görüşmelerde savunma, ticaret ve yatırımların en üst düzeyde masaya yatırılacağını ve küresel krizlerin oylanacağını duyurdu.

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Resmi Açıklama Geldi: Erdoğan-Trump Zirvesinde Masada Hangi Kritik Dosyalar Var?
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Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Burhanettin Duran, ABD Başkanı Donald Trump'ın yarın Türkiye’ye yapacağı resmi ziyarete ilişkin stratejik değerlendirmelerde bulundu.

Burhanettin Duran, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, Trump'ın, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın davetine icabetle 7 Temmuz'da Türkiye'ye resmi bir ziyaret gerçekleştireceğini bildirdi.

MASADA HANGİ KRİTİK DOSYALAR VAR?

İletişim Başkanı Duran, açıklamasında, "Ankara'da yapılacak görüşmelerde, iki yakın müttefik ve stratejik ortak olan Türkiye ile ABD arasındaki ilişkiler savunma, ticaret ve yatırımlar dahil tüm boyutlarıyla gözden geçirilecek, mevcut işbirliğinin derinleştirilmesi için atılabilecek adımlar ele alınacaktır. Görüşmelerde ayrıca, küresel ve bölgesel gelişmeler hakkında görüş alışverişinde bulunulacaktır" ifadelerine yer verdi.

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Kaynak: Haber Merkezi

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