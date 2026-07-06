Resmi Açıklama Geldi: Erdoğan-Trump Zirvesinde Masada Hangi Kritik Dosyalar Var?

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Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Burhanettin Duran, ABD Başkanı Donald Trump'ın yarın Türkiye’ye yapacağı resmi ziyarete ilişkin stratejik değerlendirmelerde bulundu.

Burhanettin Duran, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, Trump'ın, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın davetine icabetle 7 Temmuz'da Türkiye'ye resmi bir ziyaret gerçekleştireceğini bildirdi.

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İletişim Başkanı Duran, açıklamasında, "Ankara'da yapılacak görüşmelerde, iki yakın müttefik ve stratejik ortak olan Türkiye ile ABD arasındaki ilişkiler savunma, ticaret ve yatırımlar dahil tüm boyutlarıyla gözden geçirilecek, mevcut işbirliğinin derinleştirilmesi için atılabilecek adımlar ele alınacaktır. Görüşmelerde ayrıca, küresel ve bölgesel gelişmeler hakkında görüş alışverişinde bulunulacaktır" ifadelerine yer verdi.

Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan’ın davetine icabetle Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Donald Trump, 7 Temmuz 2026 tarihinde ülkemize resmî bir ziyaret gerçekleştirecektir.



Ankara’da yapılacak görüşmelerde, iki yakın müttefik ve stratejik ortak olan Türkiye ile ABD… — Burhanettin Duran (@burhanduran) July 6, 2026

Kaynak: Haber Merkezi